ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националната следствена служба пое разследването н...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Министърът на транспорта прекратява участието си в климатичната конференция, утре свиква заседание на групата за пътна безопасност

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

1592
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се завръща в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия".

По разпореждане на министъра утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, отговаряща за реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора.

Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември