Относно: Временно преустановена работа на магазина в град Видин и фактите около извършената проверка от БАБХ и КЗП

Стотици едновременни проверки бяха извършени в магазини на Lidl в последните дни от многобройни екипи на различни контролни органи при дежурен състав от едва 5 служители на смяна. Кулминацията на този безпрецедентен институционален натиск бе принудителното затваряне на обекта ни във Видин снощи. Явната несъразмерност на тази крайна мярка е фактът, че магазинът отново отвори врати днес в 12:00 ч. - категорично реална опасност за здравето на клиентите никога не е имало.

Затварянето на цял супермаркет основно заради козметично петно до климатично тяло и повреда на техника, която в същия момент се обслужва от техник, е крещящ пример за несъразмерност на мярката. За да покажем на цялото общество за какво се парализира дейност на работещ търговски обект, предоставяме на медиите пълен снимков материал и фактология, която ще употребим и по съдебен ред.

Благодарим на екипите в нашите магазини за тяхната безупречна вежливост и професионализъм в условията на този открит административен тормоз. В същото време изразяваме искрено съчувствие към редовите инспектори на терен в цялата страна, които неформално споделят, че са принудени да търсят поводи за затваряне по поръчка от високо ниво. "Лидл България" предприема всички законови мерки по съдебен ред и няма да допусне трудът на над 4000 служители, стотици коректни партньори и доставчици, а също и доверието на милиони клиенти да бъдат заложник на подобни акции.

Фактите зад проверката във Видин

Пълна безопасност за потребителите: Относно зеленчуците с компрометирано качество - те са били предназначени за преглед на качество и отстраняване на негодните стоки от екипа на магазина. Продуктите с нарушен температурен режим са били в склада на магазина, подготвени за транспортиране за унищожаване и никога не са били предлагани за продажба в търговска зала. Още преди влизането на инспекторите в 13:09 ч. на 9 ноември вече е работил външен сервизен техник, извикан от филиала още сутринта, който в 13:30 ч. напълно отстрани техническия дефект на хладилното съоръжение. Вътрешните системи за контрол на компанията са сработили превантивно часове преди външната намеса.

Относно зеленчуците с компрометирано качество - те са били предназначени за преглед на качество и отстраняване на негодните стоки от екипа на магазина. Продуктите с нарушен температурен режим са били в склада на магазина, подготвени за транспортиране за унищожаване и никога не са били предлагани за продажба в търговска зала. Още преди влизането на инспекторите в 13:09 ч. на 9 ноември вече е работил външен сервизен техник, извикан от филиала още сутринта, който в 13:30 ч. напълно отстрани техническия дефект на хладилното съоръжение. Вътрешните системи за контрол на компанията са сработили превантивно часове преди външната намеса. Локални козметични забележки: Констатациите за „нарушена хигиена в пекарната“ касаят локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата за печене, замърсено климатично тяло. Единствено секторът на пекарната остава временно ограничен до излизане на резултатите от рутинните проби в 3-дневен срок.

Констатациите за „нарушена хигиена в пекарната“ касаят локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата за печене, замърсено климатично тяло. Единствено секторът на пекарната остава временно ограничен до излизане на резултатите от рутинните проби в 3-дневен срок. Материали за контакт с храни: При същата инспекция беше съставен и констативен протокол за използваните опаковъчни торбички, при който инспекторите потвърдиха пълно съответствие с всички национални и европейски изисквания.

При същата инспекция беше съставен и констативен протокол за използваните опаковъчни торбички, при който инспекторите потвърдиха пълно съответствие с всички национални и европейски изисквания. На локално ниво във Видин: Инспекцията на 9 ноември е 8-ата поредна проверка на този конкретен филиал от контролните органи (БАБХ и КЗП) в рамките на едва пет седмици (от 2 октомври насам), при обичаен ритъм от средно една инспекция месечно. Самата инспекция на 9 ноември продължава близо 8 часа (от 13:09 ч. до вечерта) и е осъществена от екип от 7 инспектори при редовна смяна от едва 5 служители в магазина. На 3 и на 9 ноември в обекта влизат паралелно две различни контролни институции едновременно.

Инспекцията на 9 ноември е на този конкретен филиал от контролните органи (БАБХ и КЗП) в рамките на едва пет седмици (от 2 октомври насам), при обичаен ритъм от средно една инспекция месечно. Самата инспекция на 9 ноември продължава близо 8 часа (от 13:09 ч. до вечерта) и е осъществена от екип от в магазина. На 3 и на 9 ноември в обекта влизат паралелно две различни контролни институции едновременно. В национален мащаб: Само за последните две седмици на октомври в търговската мрежа на Lidl са извършени 171 проверки (30 проверки само вчера) – число, значително надхвърлящо регулярните 86 средно на месец от началото на годината. Към днешна дата от началото на октомври компанията съдейства по 158 отворени проверки (в процес на обработка или обжалване) от различни държавни органи (БАБХ, КЗП, НАП).

Само за последните две седмици на октомври в търговската мрежа на Lidl са извършени – число, значително надхвърлящо регулярните 86 средно на месец от началото на годината. Към днешна дата от началото на октомври компанията съдейства по 158 отворени проверки (в процес на обработка или обжалване) от различни държавни органи (БАБХ, КЗП, НАП).

Цифрите зад институционалния натиск

Извиняваме се на жителите на град Видин за краткотрайното неудобство. Очакваме ги отново в магазина при неизменно най-високите стандарти за качество на Lidl.