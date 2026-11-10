След рекордната санкция за магазин: държавата обяви, че законите са за всички. Търговските вериги: Вместо да привлича инвестиции, ще ги губи (Обзор)

Всички, които са в България, трябва да спазват правилата. Няма да се огънем под силата на лобизма, работим само в интерес на българските граждани. В това беше категоричен вицепремиерът Александър Пулев след наложените от КЗК три глоби с рекорден размер от общо 75,6 млн. евро на “Кауфланд” за нелоялни търговски практики.

“Ние сме в долната част на тази санкция. Комисията е констатирала три нарушения. За всяко едно от тях е наложила глоба. За първото и третото - в размер на 1,5% от оборота, за второто, което считаме за малко по-тежко - 2,2%”, коментира председателят на КЗК Росен Карадимов. И припомни, че санкциите, които комисията наложи за фалшивото масло, бяха от порядъка на 3,5-4%. А за “Лукойл” - глоба от 130 млн. лв. Законът е за всички, категоричен беше Карадимов.

Комисията няма да коментира позицията на “Кауфланд”, в която компанията заявява, че ще преосмисли инвестициите си в България, защото това правело въпроса политически. КЗК не можела да си позволи да прилага двоен стандарт заради натиск, че ще прогони някое предприятие от страната.

Пулев и Карадимов присъстваха на събитието на КЗК, на което бе представен анализ за допустими практики за коопериране в земеделския сектор. “Работим заедно с всички регулаторни органи да помагаме на българските потребители и производители, за да могат да оцелеят най-уязвимите групи и да се възроди българското земеделие. Не сме в битка с веригите, а с нелоялните търговски практики”, каза още Пулев.

И уточни, че ББР заедно със земеделското министерство и ресорната комисия в парламента

разработва мерки за подкрепа на българските производители

за да може стоките им да са позиционирани добре. Има вече готови програми за млади земеделци и стопанства, за скъсяване на веригите за доставки. В напреднал етап били и законодателните изменения за кооперативите.

Според председателя на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов обаче България е напът да се превърне в единствената държава, приела еврото, която не само няма да привлече чуждестранни инвестиции, а напротив - ще загуби съществуващи такива и вероятно и работни места. Коментарът му бе по повод наложената от КЗК санкция.

Той определи новото законодателство като “франкенщайновско”, което ограничава конкуренцията между самите търговци и включва санкции за нарушения, които не са заложени никъде в Европа. “Обещаваха ни немско законодателство в сферата на защита на конкуренцията, а получихме унгарско. И аз се притеснявам, че ще постигнем и всички унгарски “успехи” и резултати по този повод”, коментира Вълканов и оприличи случващото се на “дело шамар”.

Той посочи, че търсят диалог с държавата, но все още не са получили среща

Според него стотици хиляди български производители работят отлично с търговските вериги, но опитите на “някаква клика, която се опитва да влезе през задния вход в търговията на дребно по собствени правила, с помощта на държавата, се превръща в генерален спор между производители и търговци, какъвто няма”.

Вълканов визира някои млекопроизводители. “Част от тях са във властта официално, друга част са съветници. Ако погледнете всички промени в законодателството и всички абсурдни меморандуми, за които става дума в млечния сектор, единствената им цел е едно сдружение да ограничи достъпа на неговите конкуренти до търговските вериги”, обясни той.

Той още веднъж определи размера на глобата като несъразмерен на фона на цялата практика от последните две години в тази сфера в целия ЕС. Кумулативно говорим за 754 подобни решения, които са завършили с два пъти по-малък общ размер на глобите. В отговор от КЗК обещаха да предоставят справка, защото това били спекулации.