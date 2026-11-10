Агробизнесмен на България": Фермерите на 2026-а зад код "Чиста храна" (Обзор, видео)

Пламен Генчев заслужи големия червен петел: От 35 г. мечтая да съм на това място

Мисията ни е до края на 2026-а да успеем да подпомогнем земеделския бранш, така че поне тази зима всички да са спокойни, че ще бъдат обезпечени, увери зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев

Код “Чиста храна” обедини всички отличени и награждаващи в 35-ата церемония “Агробизнесмен на България” за 2026 година.

Награждаването започна с израз на съпричастност и съболезнования към жертвите и ранените в трагедията на “Тракия”.

Пламен Генчев, зърнопроизводител, който обработва 25 000 дка в селата Борисово, Ряхово, Стамболово, Кошарна и Малко Враново, стана Агробизнесмен на България. Агрооскарът му бе връчен във вторник в столичния хотел East Plaza Sofia от зам.-министъра на земеделието Янислав Янчев. Конкурсът се провежда с основната подкрепа на Банка ДСК и подкрепата на “Агрополихим” и “ТехноЛогика”.

Огромна радост е за мен. От толкова години мечтая да съм на това място. Благодаря на семейството ми, колегите, партньорите, с които работих през тези 35 години, за да стигна дотук. Надявам се, че ще работим и занапред в годините, но пък имам и моите деца, които да ме заместят и ще бъдат второ поколение фермери, емоционални бяха думите на новия агробизнесмен. Пожела си след време да види и децата си на негово място.

Особено приятно ми е да връча тази награда на човек, който е разбрал, че добавената стойност в земеделието, а не просто чистото зърнопроизводство е бъдещето и начинът да се развиваш. Това е достоен пример за посоката, която трябва да следва нашето земеделие, каза зам.-министър Янчев.

Фирмата на Генчев - “Сафари-М” ЕООД, се занимава основно със зърнопроизводство, като основните култури, които се засяват, са пшеница, слънчоглед, рапица, царевица. 1700 дка от нея са на поливни площи. Отглежда още 1000 дка люцерна, както и етеричномаслени култури. Първоначално лавандула, но след трудностите с реализацията на тази култура и маслото от нея я изкоренява и се насочва изцяло към резенето. То е на 2000 дка със сертификат за биопроизводство. Има изградена и собствена дестилерия, в която се добива етеричното масло от резене.

Днес е 35-ото юбилейно издание на конкурса “Агробизнесмен на България” - най-авторитетния в съвременната история на българското земеделие. От 1991 г. “Български фермер” без прекъсване търси и разказва за хората, за които земята и земеделието са кауза. С тези думи Тихомир Тончев, главният редактор на “Български фермер”, откри церемонията. Обяви и какво предстои през 2027 г. - екипът на изданието ще продължи да говори, показва и дебатира по темата “Цени и надценки”. “Български фермер” е част от медийната платформа “24 часа”, която има над 2,5 милиона читатели месечно. А

сайтът bgfermer.bg ще продължи да надгражда с видеопоредица с най-добрите агробизнесмени и подкаст

Вие отличавате една малка част от хората, които всъщност носят това призвание - да са фермери, но от друга страна, давате посоката на останалите 60 хил. земеделски стопани, които всеки ден с труда си и призванието, което са приели, докарват храната на нашата трапеза, обърна се към производителите зам.-министър Янчев. Той увери, че екипите на министерството и на Държавен фонд “Земеделие” се опитват въпреки трудностите да отговорят на всички предизвикателства - силно увеличените производствени разходи, проблемите с пазара, затруднената логистика.

Мисията ни е до кроя на годината да успеем да подпомогнем земеделския бранш, така че поне тази зима всички да са спокойни от гледна точка на това, че ще бъдат обезпечени, увери Янчев.

Червено петле за млад агробизнесмен на годината грабна Павел Хазърбасанов. Той избира полето край Пазарджик пред жълтите павета в София. 31-годишният мъж заедно с брат си Неделчо и съдружника си Стоил Димитров се грижат за био лешникова градина от 165 дка и овощен разсадник от 10 дка за фиданки, или за общо 175 декара. Предстои да се превърнат и в демонстрационен център за технологията за новия за страната ни италиански сорт лешници “Тонда Франческана”.

Отличие за агроиновация взе “Агрополихим”. Мая Стефанова, директор “Екология и климатични промени”, бе наградена от проф. Димитър Греков, бивш земеделски министър.

Хазърбасанов благодари искрено, защото е страхотно, когато има такъв тласък и признание. Отличието връчи Михаил Комитски, изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Управителния съвет.

Имам три деца, от които искам да се уча, не толкова те от мен. Едното отиде в чужбина да учи, но му казах, че може само ако се върне обратно у нас.

Радвам се на хора като Павел, които са били навън, взели са своя опит и са се върнали тук,

за да развиват бизнеса си. Потенциалът на този пазар с лешниците е да се удвои в следващите 10 години. Напипали сте страхотна ниша, лешниците са с много потенциал, поздрави Комитски младия агробизнесмен.

Отличие за агроиновация заслужи “Агрополихим” - пионер в Европа при използването на нисковъглероден или т. нар. син амоняк в производството на минерални торове. От тази година заводът в Девня комбинира три решения за декарбонизация. Една част от производството на амониев нитрат е с по-нисък въглероден отпечатък, като освен сертифициран син амоняк се ползват още 100% електроенергия от възобновяеми източници и биобазиран водоразтворим омаслител.

Червено петле за млад агробизнесмен на годината грабна Павел Хазърбасанов. Отличието връчи Михаил Комитски, изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Управителния съвет (вдясно).

Отличието получи Мая Стефанова, директор “Екология и климатични промени” в “Агрополихим”, от проф. Димитър Греков, бивш земеделски министър и преподавател в Аграрния университет - Пловдив.

За нас тази награда е особено ценна не защото ни е първа, а защото тази иновация за нас има много смисъл - това е първият торов продукт, който произвеждаме. Да направим иновация от най-класическия познат торов продукт, който едновременно да изпреварва регулаторните изисквания и в същото време да е толкова добър - това е най-голямото признание за нас. Благодарим за доверието, каза Стефанова.

Всичко в земеделието започва от науката и иновациите и фокусът трябва да бъде основно върху тях двете, които да стимулират производството да върви напред, поздрави проф. Греков “Агрополихим”.

Приз в категория “Растениевъд” получи Ангел Аршинков. Той е агроном, завършил е Аграрния университет в Пловдив със специалност “Лозаро-градинарство”. През 2013 г. печели проект за малки земеделски стопанства и създава собствено в землището на с. Яким Груево, община Стамболийски, в което отглежда зеленчуци, основно зеле и пипер.

Няколко години по-късно Ангел създава 15 декара дюлеви насаждения, а на 7 декара отглежда декоративни тикви.

Главният редактор на “Български фермер” Тихомир Тончев връчи червения петел за растениевъд на агронома Ангел Аршинков.

Благодаря за наградата и че оценявате нашия труд. Карате ни да вярваме, че това, което правим, е добро и трябва да продължаваме. Благодаря и на семейството ми, което толкова години е зад гърба ми и ми помага, не скри вълнението си Аршинков. Отличието му връчи главният редактор на “Български фермер” Тихомир Тончев.

Показателно е как един малък производител е голям в мечтата си да реализира успешно стопанство именно с нишови продукти, а не с масови, каза Тончев.

Наградата в категория “Животновъд” отиде при Илхан Сабриев. 35-годишният Сабриев денонощно е зает с животните в семейната ферма “Гъбене” в едноименното габровско село. Но не се оплаква, защото освен бизнес това му е призвание. Заедно с баща си Раим Ахмедов и семейството му се грижат за 310 крави от породите “Монбелиард” и “Холщайн”. Вече имат и собствена мандра, в която произвеждат фермерско сирене, а скоро ще пуснат и линия за кисело мляко.

Изпълнителният директор на фонд “Земеделие” Владислава Казакова отличи животновъда Илхан Сабриев.

Ще продължим в същия дух, обеща Сабриев, получавайки приза от изпълнителния директор на държавен фонд “Земеделие” Владислава Казакова.

Запознахме се преди събитието и съм щастлива да видя, че там, където традициите се срещат с иновациите, се получава нещо много хубаво. Благодаря, че помагате на вашия регион, и за това, че хората могат да слагат чисти, качествени продукти на масата си, каза Казакова.

За биопроизводител бе наградена биоферма “Поляна”. Земята, на която се развива фермата, е изцяло био, а част от производствените дейности са сертифицирани и по строгия международен биодинамичен стандарт Demeter. Фермата стопанисва около 4000 дка земя, около 100 крави и телета, близо 200 овце, 150 кози с приплодите. Произвежда зърна, бадеми и орехи, билки, бобови, кашкавал, месни деликатеси и отскоро – най-доброто натурално вино на България според авторитетна класация.

Зам. главният редактор на “24 часа” Марияна Литова награди Силвия Велкова, агроном на биоферма “Поляна”.

Отличието връчи заместник главният редактор на “24 часа” Марияна Литова на агронома Силвия Велкова.

Ако утре има движение на биоманиаците, аз без конкурс мога да го оглавя. И ако отворите моя хладилник, ще разберете защо. Много старателно подбирам за себе си и за семейството си чисти продукти от български производители, сподели Литова. Добави, че зад успехите на биопроизводителите стоят много усилия и

целогодишна грижа, за да могат все повече българи да се хранят чисто

Вече сме цяла армия от осъзнати хора, които търсят точно тези качествени продукти. И мога да ви гарантирам, че Медийна платформа “24 часа” ще остане ваш коректен партньор, обърна се тя към Велкова и всички в залата.

Опитваме се да затворим изцяло производствената си дейност, от фермата да излиза само крайният продукт, а да не влиза почти нищо. С амбицията сме да продължим да се развиваме и се надявам, че наистина потребителите на биохрана ще се увеличават у нас, каза Велкова.