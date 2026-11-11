Парадоксът в АЕЦ "Козлодуй": влизат повече пари, а печели по-малко

Парадокс: как при 330 млн. евро повече приходи, основно от продаден ток, печалбата на АЕЦ „Козлодуй" пада близо наполовина в сравнение с деветте месеца на 2025 г.? В атомната централа от 1 януари до 30 септември са влезли 1,228 млрд. евро при 898 млн. евро за същите месеци на 2025 г. Печалбата й обаче е 42 млн. евро при 81 млн. евро преди година, което е с 48% по-малко.

Първо да забележим, че спадът на нивото на река Дунав е свил с 3% произведената електроенергия от пети блок на централата, но пък шести блок е произвел с 2,8% повече. Така че количеството продаден ток е с 0,4 на сто по-малко от същия период на 2025 г., което е пренебрежимо малко.

За сметка на това котировките на борсата бележат ръст заради ограничаването на производството на ток в АЕЦ „Пакш" в Унгария и спирането на блокове в АЕЦ „Черна вода" в Румъния. Високите цени на тока прибавят тези 200 млн. евро към по-високите приходи на „Козлодуй"?

Къде са отишли парите на атомната централа?

В отчета си "Козлодуй" съобщава, че към 30 септември 2026 г. е във влошено финансово състояние и с ликвидни проблеми. Защо?

От 1 юли 2025 г. НЕК вече не е обществен доставчик и е в ход либерализацията на пазара на ток на едро за бита. Националната компания вече е координатор на балансираща група, а АЕЦ „Козлодуй" е задължена да осигури електроенергия за търга за дългосрочни договори за енергетата. Така през деветмесечието на 2026 г. централата е предоставила 4 919 218 мегаватчаса ток за битовите потребители, което е 44% от цялата й електроенергия. За търговията в останалите сегменти на борсата на свободния пазар и остават 56%.

Приходите от продажбите на ток на НЕК като координатор са 400 млн. евро. Поне те са повече, отколкото когато националната компания беше обществен доставчик – тогава са били 107 млн. евро.

Продажбите на свободния пазар са донесли 744 млн. евро, като увеличението спрямо предишната година е със 16 на сто. С просто око се вижда разликата в цените на свободния пазар и при търгуването на тока за битовите потребители. АЕЦ „Козлодуй" е можела да спечели още повече, ако е търгувала цялата си енергия в другите сегменти на борсата.

За какво е харчила?

През първото тримесечие на 2026 г. е изплатила окончателно дивидент в полза на БЕХ в размер на 100% от печалбата за 2024 г. – 102,1 млн. евро. През второто тримесечие е внесен в полза на холдинга и остатък от дивидента за 2025 г. в размер на 4,103 млн. евро ( той е бил 70% от печалбата на АЕЦ „Козлодуй" за 2025 г.).

412 млн. евро (41% от разходите) са целеви вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система" за компенсиране на небитовите клиенти (бизнеса) за високата цена на тока. Това е мярка на държавата, която сложи таван на приходите на държавната енергетика. За първото полугодие на 2025 г. таванът е определен на 76,69 евро за мегаватчас. Над тази цена парите се прибират във фонда. От 1 юли същата година обаче той е намален на 61,36 евро за мегаватчас, което, според атомната централа, е близо до себестойността. Този таван се прилага и през тази година.

162 млн. евро са разходи, свързани с нормативно дължими вноски във фондовете „Сигурност на електроенергийната система" (това са други 5% върху приходите, които са длъжни да внасят енергийните фирми), „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и „Радиоактивни отпадъци" (15,5% от приходите от продажби на електроенергия).

За присъщи разходи - експлоатацията на ядрената централа, са отишли 335 млн. евро, а за ядрено гориво са платени 72 млн. евро.

Рекапитулацията е: платени на държавата 729,5 млн. евро при 499,8 млн. евро през предходната година.

За да покрие недостига на финансов ресурс "Козлодуй" взема заеми от дъщерното си дружество "АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности", на което преведе в началото на годината 128 млн. евро за увеличаване на капитала, както и от "Интернешънъл Асет Банк" , който е погасен.