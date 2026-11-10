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„Лукойл“ възстанови почти цялото производство след аварията

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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"Лукойл Нефтохим Бургас"
"Лукойл Нефтохим Бургас"

Производството в „Лукойл Нефтохим Бургас" се нормализира след аварията в електропреносната мрежа, която наруши работата на част от производствените инсталации и временно намали производителността на рафинерията. Това съобщиха от дружеството.

Почти всички инсталации вече са възстановили нормалната си работа, а доставките на горива продължават по график. От компанията посочиха, че веднага след възникването на аварията са предприели необходимите действия за възстановяване на производствения процес, информира БТА. 

Все още продължават техническите дейности по връщането на инсталацията за каталитичен крекинг към нормален режим на работа.

Наличните запаси в рафинерията са достатъчни, за да покрият потребностите на страната от нефтопродукти, увериха от дружеството. Всички доставки и експедиции се осъществяват съгласно утвърдените графици.

По данни на компанията при инцидента не са нарушени нормите за качество на атмосферния въздух.

По-рано от „Лукойл Нефтохим Бургас" съобщиха, че късо съединение е спряло 80% от инсталациите на рафинерията. Аварията е причинила и излизането на черен дим и силен пламък от факелна кула на производителя на горива.

Измервателните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух в Бургас, Камено и Долно Езерово не са регистрирали превишения на контролираните показатели за замърсяване вследствие на факелното изгаряне.

"Лукойл Нефтохим Бургас"

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