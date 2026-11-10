Anthropic се подготвя за дебют на фондовия пазар въпреки скандалите около AI

Стартъп компанията Anthropic се подготвя да излезе на фондовия пазар, въпреки предупреждението за изкуствения интелект. Компанията е оценявана на 1,3 трилиона щатски долара. Anthropic е компанията създала чатбота Claude.

Компанията, която в момента отчита загуби, ще предложи акциите си на цена между 70 и 78 долара за брой и ще набере до 64 млрд. долара при публичното си предлагане този месец, съобщи Би Би Си.

Това би оценило Anthropic на стойност между 1,1 трлн. и 1,3 трлн. долара, което, макар и значителна сума, е под 2 трлн. долара, предвидени от някои инвеститори на фирмата през лятото, пише „Файненшъл Таймс".

Огромната оценка идва въпреки предупреждението на компанията от миналия месец, че изкуственият интелект може да представлява „катастрофални или екзистенциални рискове за човечеството".

Дебютът се осъществява в нестабилен момент за големите технологични компании. След междинните избори в САЩ миналата седмица индексът НАСДАК ( NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation) отбеляза рязък спад. Това се случи поради опасения, че Конгресът, воден от демократите, може да забави развитието на изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни.

В най-новите си финансови резултати за шестмесечието до края на юни, приходите на Anthropic скочиха до 16,2 млрд. долара от 1,1 млрд. долара за същия период миналата година.

Фиона Синкота, старши пазарен анализатор в британската компания City Index, заяви, че сумата от 64 млрд. долара, която Anthropic иска да набере, е „доста оптимистична" на фона на „волатилността ѝ и опасенията по отношение на изкуствения интелект, които наблюдавахме особено през миналата седмица".

Anthropic , която ще се регистрира на борсата под символа ANT на 19 ноември, ще бъде първата компания, изцяло фокусирана върху изкуствения интелект, която ще излезе на публичния пазар, което я превръща в тест за бъдещето на технологията.

Anthropic е на едва пет години. Компанията беше съоснована през 2021 г. от брат и сестра – Дарио и Даниела Амодей – заедно с още пет души, всички от които са работили в OpenAI – конкурентният гигант в областта на изкуствения интелект, стоящ зад ChatGPT.

През юни компанията обяви намерението си да се регистрира на фондовата борса, а OpenAI последва примера ѝ. Сега се очаква регистрацията да се състои в началото на следващата година.