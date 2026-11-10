Учени планират да отглеждат зеленчуци в специални оранжерии на Луната

Учени разработват проект за оранжерии на Луната, които да осигуряват прясна храна на астронавтите при бъдещи продължителни мисии. В инициативата Lunar Agriculture Module - Ground Test Demonstrator (LAM-GTD) участват Германският аерокосмически център (DLR), НАСА и Канадската космическа агенция. Целта е да бъде създадена система за отглеждане на зеленчуци в условията на Луната, където липсват подходяща за живот атмосфера, плодородна почва и свободно достъпна вода, информира Euronews.

Лунната повърхност поставя сериозни предизвикателства пред подобен проект. Температурите се променят рязко, водата е оскъдна, а космическата радиация представлява опасност за растенията. Затова учените планират изграждането на специални контролирани оранжерии, които да работят независимо от външните условия.

Предвижда се оранжерийният модул да бъде свързан с жилищна и работна зона за астронавтите. Така изследователите ще могат да проучат как двете системи могат да си осигуряват необходимите ресурси. Първоначално демонстрационният модул ще бъде изграден на Земята, а до 2032 г. трите партньора трябва да решат дали и как да бъде реализиран проектът на практика.

НАСА вече има опит с подобни експерименти на Международната космическа станция (МКС), където са отглеждани маруля, китайско зеле и люти чушки. Астронавтите дори са прибрали няколко реколти от различни сортове маруля.

Германският аерокосмически център също разполага с опит в тази област. Между 2018 и 2023 г. негови изследователи са управлявали оранжерията EDEN ISS в Антарктида, близо до германската изследователска станция „Ноймайер III". Там, без естествена слънчева светлина и почва, са отглеждани марули, домати, краставици, репички и ягоди. За периода са произведени около един тон пресни зеленчуци.

Макар условията в Антарктида да се различават от тези на Луната, опитът показва, че е възможно производството на храна в изолирана среда и при сериозни климатични ограничения.

В проекта участват три космически агенции с различен опит. DLR предоставя знанията си от предишни изследвания и разработки на оранжерии, НАСА работи по подготовката на бъдещите лунни мисии, а Канадската космическа агенция допринася с технологии за пилотирани космически полети.

Разработваните технологии могат да намерят приложение и на Земята. Системи, които позволяват отглеждането на растения с минимално количество вода, енергия и пространство, биха били полезни в пустинни райони и места с ограничени водни ресурси. Те могат да допринесат и за по-ефективно производство на храни с по-малко използване на пестициди.