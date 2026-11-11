Земеделци ще се сдружават, но без да обсъждат цени, иначе ги чака глоба до 10% от оборота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединенията няма да доведат автоматично до по-евтини храни

Земеделски стопани и производители и техни организации могат да се сдружават, за да засилят пазарните си позиции, без да нарушават конкуренцията.

Как точно да стане това, обясни Комисията за защита на конкуренцията. Тя е изготвила насоки на базата на европейските нормативи и националното законодателство. Тъй като европейският регламент е много сложен,

комисията предоставя на фермерите практическо ръководство

“Вместо комисията да чака нарушения, даваме рамките на конкурентното поведение, така че да не се нарушават правилата”, обясни председателят на КЗК Росен Карадимов при представянето на насоките.

Какъвто и вид сдружение да се направи, забранени са определяне на цени, ограничаване на производството или предлагането, разпределяне на клиенти, обмяна на чувствителна търговска информация, споразумения и практики между доставчици и купувачи, налагане на фиксирани и минимални цени за препродажба. Такива практики се наказват с глоба до 10% от оборота.

При млякото има специални разпоредби

Там организации могат да договорят и доставки на преработватели и обработвачи за цялата или за част от общата продукция. За секторите риболов и аквакултури обаче правилата за сдружаване не важат.

Основно има три вида сътрудничество. Хоризонталното е между земеделски стопани и производители или техни организации. Вертикалното е между признати браншови организации. Има и хибридни между двете.

При хоризонталното земеделците могат да създадат организация, за да обединят дейности и ресурси, да планират производството си, както и предлагането и реализацията му.

Като следваща стъпка такива организации могат да се обединят в асоциация, за да разширят мащаба. За това е необходима заповед на министъра на земеделието, който проверява дали се спазват законовите изисквания.

Две са основните възможности за сътрудничество - за производство и търговия на европейски продукти или за сътрудничество в производството, продажбата или използването на общите съоръжения.

Вертикалното сдружение е между различни нива от веригата на доставки - производство, преработка, търговия, разпространение. Те могат да си създадат междубраншова организация.

Съществува и споразумение за устойчивост, което позволява участниците в цял сектор да се обединят за постигането на по-високи стандарти за устойчивост, като това може да стане и без призната организация.

В България има 720 обединени земеделски стопани в 67 групи и организации на производители, посочи зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев и отбеляза, че през последните няколко месеца значително са облекчени изискванията към тези обединения по отношение на административното им обезпечаване.

Сдружаването няма автоматично да доведе до понижаване на цените за българските потребители. Даже нещо повече, възможно е със засилването на преговорната сила на производителите

да доведе до повишаването на цените на рафта,

предупреди обаче председателят на КЗП Мая Манолова, но все пак приветства насоките на КЗК като полезни за защита на българското производство.

Светлана Орманова от браншова камара “Плодове и зеленчуци” посочи, че те вече работят в посока коопериране. Но поиска данъчни стимули под формата на по-нисък ДДС и социални облекчения за работниците, логистични бази за събиране и транспорт на продукцията, както и чартъри за износ на българско производство.

Председателят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов също подкрепи инициативата и потвърди, че търговските вериги работят с обединения на производители на плодове и зеленчуци успешно.