Евродепутати питат дали колите на BYD представляват заплаха за сигурността

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14 членове на Европейския парламент поискаха от Европейската комисия да оцени дали китайските автомобили BYD представляват заплаха за сигурността и дали те трябва да бъдат изключени от обществените поръчки и премахнати от военни и други чувствителни места.

Евродепутатите изпратиха писмени въпроси до Комисията на 4 ноември и искат от Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) да оцени нивото на заплахата и да обмисли включването на BYD в списък с високорискови доставчици.

Инициативата се ръководи от френския законодател Франсоа Калфон, който казва, че законът на Китай от 2017 г. за националното разузнаване задължава компаниите да сътрудничат с държавата.

"Разрешаването на достъп на свързани превозни средства от трети страни до чувствителна европейска инфраструктура следователно представлява неприемлив риск за сигурността", пише Калфон.

Инициативата идва, след като американските военни забраниха автомобили BYD от военновъздушната база Кадена на японския остров Окинава през октомври.

Калфон добавя, че Полша, Великобритания и Израел вече са предприели определени мерки, а норвежките войници са открили по време на учение, че наети коли на неназован китайски производител ги записват, заедно с кодове за достъп до военни бази.

В същия ден Калфон написа писмо до френския премиер, с което поиска от правителството да предприеме мерки срещу риска от шпионаж чрез китайски свързани превозни средства, особено тези на BYD.

BYD твърди, че данните, които превозните средства обработват или съхраняват в колата или в облака, не могат да бъдат достъпни от Китай и че клиентите ги контролират.

"BYD Europe не предоставя такива данни на компании на BYD или на трети страни в Китай", заявиа от компанията.

Европейската комисия обикновено разполага с шест седмици, за да отговори на въпросите на евродепутатите. Искането не означава забрана за продажбата на автомобили BYD в ЕС.

Според данни на Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA), BYD е регистрирала 283 997 нови автомобила в страните от ЕС и Великобритания през първите девет месеца на тази година, с почти 7000 повече от Ford, и има пазарен дял от 2,7 процента.