Дават до 2 хил. евро за образователни, спортни и здравни дейности за деца

2000 евро данъчно облекчение на дете, като средствата ще покриват разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Новите ставки, които ще влязат в сила от 1 януари 2027 г., предвиждат още по-висок размер на облекчението за по-малките - от 6000 лева на 5000 евро при едно дете, от 12 000 лева на 10 000 евро при две деца и от 18 000 лева на 15 000 евро при три и повече деца. Облекчението за деца с увреждания се повишава от 12 000 лева на 12 000 евро.

Това предвиждат изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които бяха приети от парламента с пълно единодушие - 191 гласа "за". Без "против" и "въздържал се".

Не се променя възможността двете данъчни облекчения да се ползват авансово през годината чрез работодател.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще се полага за реално извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца. Ако не бъдат променени при второ четене, това означава, че от годишната данъчна основа ще се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

Според вносителите мярката е в помощ на непрекъснато нарастващите разходи на семействата за отглеждане и развитие на децата, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Според Петкова тези разходи са допълнителна финансова тежест за много семейства. За разлика от действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, които предоставят обща подкрепа, новото облекчение цели да насърчи и подпомогне конкретно направените през годината разходи за стоки и услуги, свързани със здравето, образованието и физическото развитие на ненавършили пълнолетие деца, обясни тя.

Документи за тези разходи няма да се прилагат в данъчните декларации, но това облекчение ще бъде обвързано с представяне при поискване от органите по приходите на документи, удостоверяващи извършването и плащането на съответните разходи за последните 6 години.

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни още, че мярката има и втора цел - да помогне за изсветляване и надлежното документиране на доставките на тези стоки и услуги. Нетният ефект и на тази мярка за хазната е отрицателен - според прогнозата 93 милиона евро по-малко ще влязат в нея.

Вдига се размера на глобите и имуществените санкции в закона, които не са променени от 2007 г.

Всички парламентарни групи бяха единодушни, че подкрепят измененията, но дадоха заявки, че ще внесат предложения за промяна относно доказването на разходите, които родителите трябва да представят на НАП при евентуална проверка. Сега са задължени да пазят бележките за последните 6 години.

От "Възраждане" пък поискаха данъчните облекчения да важат и за многодетните семейства - за тези с повече от три деца.