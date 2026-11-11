Федералният резерв допуска по-бързо повишаване на лихвите на фона на ускоряващата се инфлация

Вероятността Федералният резерв на САЩ (Фед) да повиши основната лихва с половин процентен пункт още през декември нарасна след нови данни, показващи по-устойчива от очакваното инфлация. Сигналите от представители на централната банка също подсказват, че тя може да ускори затягането на паричната политика.

Индексът на потребителските цени в САЩ (CPI) се е повишил с 0,4% през октомври спрямо предходния месец при ръст от 0,6% през септември. Забавянето се дължи основно на по-слабото поскъпване на енергоносителите. Базисната инфлация обаче, която изключва храните и енергията, е останала на ниво от 0,3% за трети пореден месец. Това е знак, че ценовият натиск се запазва и обхваща все повече сектори на икономиката.

Часове преди публикуването на данните членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър заяви, че засега подкрепя увеличение на лихвите с 0,25 процентни пункта на заседанието на 8 и 9 декември. Той обаче постави условие - ако базисната инфлация достигне или надхвърли 0,3% за октомври, централната банка трябва да обсъди по-голямо увеличение, пише БТА.

„В такъв случай смятам, че на декемврийското заседание трябва да бъде обсъдено повишение на основната лихва с 50 базисни пункта", заяви Уолър.

Според него по-малко увеличение може да разклати доверието в способността на Фед да овладее инфлацията, която остава твърде висока и продължава да се разпространява в различни сектори.

Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха базисната инфлация да се забави до 0,2% през октомври. Неочакваните данни предизвикаха разпродажби на американските държавни облигации. Доходността по двугодишните книжа, която отразява очакванията за бъдещата политика на Фед, отбеляза най-големия си скок от началото на април 2025 г.

Пазарните оценки първоначално показваха 15% вероятност за увеличение на лихвите с половин процентен пункт. До края на деня тя спадна до около 10%. В същото време инвеститорите увеличиха залозите си, че централната банка ще предприеме три последователни или отделни повишения с по 0,25 процентни пункта до средата на 2027 г., вместо очакваните преди това две.

Възможно е Фед да ускори повишаването на лихвите

Президентът на Федералния резерв в Далас Лори Логан също допусна по-бързо затягане на паричната политика. По време на енергийна конференция тя заяви, че централната банка може да действа с по-висок темп от този, заложен при увеличението през септември.

Според Логан Фед трябва да повиши лихвите с още поне половин процентен пункт, преди да направи пауза и да оцени ефекта от предприетите мерки.

„Целта трябва да бъде паричната политика да стане умерено рестриктивна, така че устойчиво да можем да постигнем както максимална заетост, така и ценова стабилност", посочи тя.

Логан смята, че сегашното равнище на основната лихва от 3,75 до 4% е твърде ниско и допринася за инфлационния натиск.

Инфлацията продължава да тревожи Фед

Данните за октомври излизат след междинните избори в САЩ, проведени миналата седмица, на които поскъпването на живота беше сред водещите теми. Резултатите бяха възприети като отхвърляне на политиката на президента Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Последните данни показват неочаквано поскъпване на автомобилните застраховки, обществения транспорт и медицинските услуги. Тези разходи засягат особено силно домакинствата с ниски и средни доходи – групи, които според представители на Фед остават уязвими въпреки като цяло стабилното потребителско търсене.

„В днешния доклад нямаше почти нищо, което да разсее опасенията за продължаващите инфлационни рискове или за това, че Фед ще трябва да повиши лихвите допълнително, за да ограничи ценовия натиск", коментира Омаир Шариф, президент на компанията „Инфлейшън инсайтс" (Inflation Insights).

По думите му данните сочат, че базисният индекс на цените на личните потребителски разходи (PCE) може да нарасне с 0,34% през октомври. Това би означавало годишна инфлация от 4% – увеличение спрямо предходния месец.

Именно индекса PCE използва Фед, за да следи напредъка към целта си за инфлация от 2%. Централните банкери обаче отдават особено значение на базисния му вариант, тъй като той дава по-ясна представа за трайните инфлационни тенденции.

По-късно през деня заместник-председателят на Фед по банковия надзор Мишел Боуман също изрази безпокойство от устойчивия ръст на цените. Тя обаче предупреди, че затягането на финансовите условия заради поевтиняването на акциите и нарастващата доходност по облигациите може да създаде допълнителни рискове за икономиката.

Боуман очаква инфлацията да се забави през следващата година, ако отслабне натискът от мащабното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и конфликта в Близкия изток. Тя не даде сигнал, че подкрепя незабавно ускоряване на повишаването на лихвите.