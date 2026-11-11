Еврото поевтиня до 1,116 долара

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Еврото отстъпва спрямо долара в сутрешната търговия, докато американската валута продължава да поскъпва на фона на очакванията за ново увеличение на лихвите в САЩ през декември.

Към 9:30 ч. българско време единната европейска валута поевтиня с 0,04% до 1,116 долара. Еврото загуби 0,04% и спрямо британската лира, като се разменяше за 0,836 лири. Същевременно поскъпна с 0,10% спрямо швейцарския франк до 0,922 франка.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс от 1,1214 долара за едно евро спрямо 1,1193 долара в понеделник.

Доларът се доближи до най-високото си равнище от две седмици в азиатската търговия. Причината са по-високата от очакваното инфлация в САЩ и изказванията на представители на Управлението за федерален резерв (УФР), които засилиха очакванията за повишаване на основната лихва през декември, предаде Ройтерс.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, нарасна с 0,1% до 102,30 пункта. Във вторник той добави 0,5%, след като стана ясно, че потребителските цени в САЩ са се повишили с 0,4% през октомври при очакван ръст от 0,3%. За поскъпването са допринесли най-вече по-високите разходи за храни и жилища.

Според инструмента FedWatch на CME Group фючърсните пазари оценяват на 85% вероятността Фед да повиши лихвата с 0,25 процентни пункта на заседанието, което приключва на 9 декември. Шансовете за по-голямо увеличение от 0,5 процентни пункта се оценяват на 15%. Ден по-рано пазарите допускаха с 16% вероятност лихвата да остане без промяна. Вероятността за ново повишение през януари вече надхвърля 50%.

Инвеститорите преценяват колко рестриктивна ще трябва да стане паричната политика на САЩ и как това ще се отрази на по-рисковите активи, коментира Крис Уестън, ръководител на отдела за анализи в „Пепърстоун груп" (Pepperstone Group).

Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши с 13,8 базисни пункта до 4,996%.

В азиатската търговия британската лира остана без промяна на ниво от 1,3346 долара, а щатската валута се задържа на 158,82 йени. Австралийският долар поскъпна с 0,1% до 0,6875 щатски долара, отдалечавайки се леко от достигнатото седеммесечно дъно. Новозеландският долар остана без промяна на ниво от 0,5606 щатски долара.