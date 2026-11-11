Български производители: Не сме се оплаквали от „Кауфланд"

Фирмите са били длъжни да отговорят на въпросите на Комисията за защита на конкуренцията

Седемте български фирми производители на месни и млечни продукти, които Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) цитира в решението си за рекордната глоба от близо 76 млн. евро, наложена на „Кауфланд България", не са се жалвали от търговската верига. Това установи „24 часа" от разговори с повечето от компаниите.

В 92-страничното решение на КЗК, публикувано в понеделник, се цитират данни за обороти, количества, цени и т.н. на седем български фирми: "Димитър Маджаров" ЕООД, "Бор Чвор" ЕООД, "Милки Био Груп" ЕАД, "Лактима" ЕАД, "Бони Месокомбинат Ловеч" АД, КФМ и "Лалов и Вачев" ЕООД. Самите цифри са заличени от публично достъпния документ, защото представляват търговска тайна, но въз основа на тези сведения КЗК наложи глоба от 75,650 млн. евро на "Кауфланд България" за нелоялни търговски практики по три члена от Закона за защита на конкуренцията.

Самото производство на КЗК е образувано след самосезиране от страна на комисията и това е подчертано в решението. От разговори с повечето от фирмите става ясно, че те са били потърсени от КЗК и е трябвало да отговарят на конкретни въпроси.

Според член 46 от Закона за защита на конкуренцията всички физически и юридически лица в България са длъжни да оказват съдействие на КЗК при изпълнение на правомощията на комисията по този закон. Той предвижда и немалки глоби за неспазването на това изискване.

Впрочем в самото решение на комисията, в частта за смекчаващите и утежняващи вината обстоятелства е написано в прав текст, че съдействието от страна на всички – седемте фирми, както и от самата „Кауфланд България", се счита за смекчаващо вината обстоятелство, което се е отразило и върху размера на глобата.