И Mazda 2 си отива, идва нов кросоувър

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Mazda потвърди, че Mazda 2 ще прекрати съществуването си, отстъпвайки място на напълно различен автомобил, който ще поеме ролята на базов модел в гамата.

Решението на японската компания по същество бележи края на цяла ера за нейните малки хечбеци, тъй като Mazda 2 няма да има директен наследник в традиционния си вид.

Вместо това, неговото място ще бъде заето от новото поколение на CX-3 , което ще пренасочи интереса на Mazda към сегмента на малките SUV-ове.

Разработката беше потвърдена от техническия директор на компанията - Рюичи Умешита, чрез годишния доклад за 2026 г. Новият CX-3 ще бъде представен през 2027 г. и ще се произвежда в завода на Mazda в Тайланд, откъдето първоначално ще се доставя на японския пазар и страните от Югоизточна Азия.

Решението е част от стратегията на компанията за реорганизация на продуктовата си гама, като новият CX-3 поема двойна роля. Освен че ще наследи настоящия модел, той ще бъде и новото предложение на Mazda за тези, които търсят по-достъпен автомобил с кросоувър характеристики.

Очаква се новото поколение на CX-3 да бъде оборудвано с мек хибриден двигател, но все още не са обявени подробности относно неговия работен обем, мощност или производителност.

От гледна точка на дизайна, новият CX-3 ще възприеме изтънчената естетическа идентичност на Mazda, с вдъхновение от концепцията Vision X-Compact.

Въпреки това, Mazda 2 няма да изчезне от всички пазари веднага. В момента в Европа се предлага Mazda 2 Hybrid, която е базирана на Toyota Yaris.