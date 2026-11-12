Land Rover пак обвинява китайците, че го копират!

Британският гигант Jaguar Land Rover (JLR) отново твърди, че китайска компания е копирала Defender и е завела дело в съда в Хага.

През 2019 г. Jaguar Land Rover се пусна в тригодишна съдебна битка срещу Jianling Motors Corporation, твърдейки, че Landwind X7 е директно копие на Range Rover Evoque. Съдът се произнесе в полза на JLR, като нареди на Landwind да изтегли автомобила от пазара.

Jaguar Land Rover предприе съдебни действия и срещу Ineos , също британска компания, твърдейки, че Grenadier много прилича на Defender. Висшият съд в Лондон постанови, че квадратният дизайн не е достатъчно уникален, за да се счита за нарушение на авторски права от страна на Ineos, и следователно отхвърли иска на JLR.

Сега британците смятат, че Ti7 от Fangchengbao, премиум марка, собственост на BYD Group, също е копие на Defender. Вместо да се позовават само на екстериора (както направиха с Grenadier и загубиха), те твърдят, че Ti7 е "копирал" и механичните части.

Правният екип на JLR твърди, че от Fangchengbao са купили сериен Land Rover Defender, разглобили са го, за да видят инженерните как е напревн и всичко това са го използвали в Ti7.

Визуално и двата модела споделят сходни пропорции, като дизайнът е квадратен, надвесите вертикални, а покривът хоризонтален. Това обаче са характеристики, които срещаме често в много офроудъри. Land Rover Defender, Mercedes G-Class, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser, дори малкият Suzuki Jimny са доминирани от прави линии.

Отстрани, металните повърхности между задните колони са елементи, които несъмнено препращат към Defender, докато отзад друг общ елемент е отварящата се настрани задна врата, нещо, което откриваме и в много SUV-ове, които имат резервна гума на това специфично място и задължително имат странични механизми.

Британският модел има места за шест пътници, а китайският - седем.

И двата кросоувъра са plug-in хибриди и имат сходни стойности на мощността. Defender осигурява комбинирана мощност от 404 конски сили и 640 Нм въртящ момент, докато Fangchengbao Ti 7 има общо 408 конски сили и 845 Нм въртящ момент.

Задвижващият агрегат на Defender се състои от 2,0-литров бензинов двигател с турбокомпресор и електрически мотор . Батерията е с номинален капацитет от 19,2 кВтч и предлага електрически пробег от 43 километра по цикъла WLTP.

От друга страна, Ti7 има 1,5-литров бензинов двигател с турбокомпресор, както и два електромотора. Батерията е по-голяма, 35,6 кВтч , като само на електричество моделът може да измине 120 километра в цикъла WLTP.

Съдебната битка се води в съда в Хага, като през август съдебни изпълнители нахлуха в два офиса на BYD в Нидерландия.

Защитният екип на BYD е силно критичен към тактиките на JLR , описвайки изземването на досието им като прекомерно и правно невалидно "търсене на информация", което е довело до събирането на твърде много неподходящи файлове.

Съдът ще реши кои от иззетите цифрови данни са законно разрешени за използване от британците като доказателство и дали твърденията на Jaguar Land Rover за копиране са достатъчни, за да доведат до съдебен процес.