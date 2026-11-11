Периодът около Черния петък отново поставя технологичните покупки във фокуса, особено за хората, които отлагат смяната на лаптоп, смартфон, монитор или периферия за момент с по-големи намаления. През ноември Ardes.bg ще проведе своята Black Friday кампания, като при избрани категории отстъпките ще достигат до -50%.

Официалният старт на Черен петък ще бъде на 12 ноември, а кампанията ще продължи до 15 ноември. Ден по-рано, на 11 ноември, Ardes.bg ще разкрие предварително цените на 12 избрани продукта, така че потребителите да могат отрано да набележат предложенията, които ги интересуват. В повечето технологични категории намаленията ще достигат до -30%, а при периферия и аудио – до -50%.

Black Friday Ardes.bg

Предварителното представяне на част от офертите на 11 ноември дава възможност покупките да бъдат планирани по-спокойно, вместо решенията да се вземат в последния момент. Особено при по-скъпа техника е полезно предварително да бъдат определени необходимите характеристики и бюджетът, за да могат предложенията да се сравняват според реалните нужди.

До -50% на периферия и аудио

Периферията и аудиото са сред категориите, при които изборът зависи много от начина на употреба – работа, гейминг, разговори или забавление. Затова е добре първо да се уточнят нуждите, а след това да се сравняват конкретните модели.

Това е широка група продукти, която може да бъде интересна както за домашно работно място, така и за гейминг конфигурация или обновяване на използваното ежедневно оборудване.

При избор на компютърна периферия е добре да се гледа отвъд цената. При мишките и клавиатурите например значение имат начинът на свързване, ергономията, размерът и съвместимостта. За хората, които използват техниката по няколко часа дневно, удобството може да има по-голямо значение от допълнителните функции.

При слушалки и друго аудио оборудване могат да се сравняват типът на свързване, автономията при безжичните модели, наличието на микрофон и предназначението – музика, разговори, работа или игри.

Черният петък може да бъде подходящ момент и за покупка на аксесоари, които обикновено остават на втори план при изграждането на нова компютърна конфигурация.

Смартфони, таблети и смарт часовници с до -30%

При смартфоните, таблетите и смарт часовниците намаленията в кампанията ще достигат до -30%.

При тези устройства сравнението между моделите е особено важно, тъй като по-високата цена невинаги означава, че конкретният продукт е най-подходящ за начина, по който ще бъде използван.

При смартфоните могат да бъдат предварително определени няколко основни изисквания – размер на дисплея, памет, камера, капацитет на батерията и поддръжка на конкретни функции.

Таблетът от своя страна може да бъде устройство за забавление, работа или обучение. Това определя дали приоритет трябва да бъдат големият екран, производителността, ниското тегло или възможността за работа със стилус и клавиатура.

При смарт часовниците е разумно първо да се провери съвместимостта със смартфона, както и кои здравни, спортни и комуникационни функции действително ще бъдат използвани.

До -30% при лаптопи, компютри и компоненти

Отстъпките при Black Friday предложенията при лаптопи, настолни компютри и компоненти също ще достигат до -30%.

Тук предварителното планиране е особено полезно заради големите разлики между отделните конфигурации.

Лаптоп за стандартна офис работа например няма същите изисквания като машина за обработка на видео, инженерни приложения или игри. Вместо да се търси просто „най-мощният“ модел в рамките на бюджета, по-добре е да се сравнят процесорът, оперативната памет, сториджът, видеокартата и характеристиките на дисплея.

При настолните компютри и отделните компоненти трябва да се следи и съвместимостта. Процесор, дънна платка, RAM памет, захранване и видеокарта трябва да работят като една система. Намалението на отделен компонент е изгодно само ако той може реално да бъде използван в планираната конфигурация.

Мониторите са друга категория с отстъпки до -30% по време на кампанията

Тук размерът на екрана е само един от параметрите. Резолюцията, честотата на опресняване, типът на панела и наличните портове могат да бъдат по-важни според предназначението.

За стандартна офис работа приоритет могат да бъдат удобният размер и добрата четливост. При гейминг по-високата честота на опресняване може да има по-голямо значение, докато при работа със снимки и видео вниманието се насочва и към възпроизвеждането на цветовете.

Ако мониторът ще бъде свързан с лаптоп, е добре предварително да се проверят и наличните видеоизходи, за да не се налага последващо закупуване на неподходящи преходници.

Какво ще бъде разкрито още на 11 ноември?

На 11 ноември Ardes.bg ще даде предварителен поглед към предстоящия Черен петък, като разкрие цените на 12 избрани продукта още преди официалния старт на кампанията. Така потребителите ще могат да преценят кои предложения си струва да следят до 12 ноември.

Най-практичният подход е още преди това да има кратък списък с необходимите продукти и максималната сума, която сме готови да отделим.

При по-скъпите покупки е полезно да се запишат конкретни технически характеристики. Така при появата на няколко сходни предложения сравнението няма да се основава единствено на процента намаление.

Добре е да се проверяват и условията за доставка, гаранцията и наличността на конкретния модел.

Как да подходите към Black Friday покупките?

За потребителите това е възможност да сравнят предложения в няколко основни технологични категории. А най-разумният подход остава покупката да започне не от размера на отстъпката, а от въпроса какъв продукт действително е необходим и кои характеристики ще бъдат използвани след края на промоцията.