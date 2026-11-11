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BMW прекъсва производството в три завода поради недостиг на части

Георги Луканов

Георги Луканов

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Каросериен цех в американския завод на BMW в Спартанбърг
Каросериен цех в американския завод на BMW в Спартанбърг

Няколко завода на BMW Group са засегнати от прекъсвания на производството. Причината е краткосрочен недостиг в доставките на части. Баварците официално потвърдиха, че се налага отмяна на отделни работни смени в три от европейските си заводи поради краткосрочен недостиг на компоненти от външни доставчици. Проблемът засяга производствените мощности в Регенсбург и Лайпциг, както и завода на MINI в Оксфорд.

Компанията работи в тясно сътрудничество с доставчиците и предприема мерки за стабилизиране на доставките и възстановяване на редовното производство. Все още не е известно колко коли няма да бъдат произведени поради отменените смени.

Все пак говорим за големи производствени заводи. Миналата година BMW произведе почти 357 000 автомобила в Регенсбург, около 260 000 в Лайпциг и приблизително 124 000 в Оксфорд.

Отмяната само на една смяна във фабрика може да означава няколкостотин коли по-малко, въпреки че производителите често могат да компенсират подобни краткосрочни загуби по-късно с допълнителни смени.

BMW не е единственият европейски производител, който се сблъска с проблеми с веригата за доставки през последните дни.

В началото на ноември Stellantis временно спря част от производството на Fiat в Италия поради недостиг на електронен компонент, използван в блоковете за управление на двигателя.

За разлика от Stellantis, BMW все още не е заявила дали настоящият им проблем е свързан с полупроводници или някакъв друг вид компонент.

Компанията не обяви колко дълго може да продължи отмяната на определени смени.

Каросериен цех в американския завод на BMW в Спартанбърг

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