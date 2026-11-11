Данък сгради скача с 30% от догодина

През 2028 и 2029 г. - с по 35%

В следващите три години данъчните оценки на недвижимите имоти ще се повишават. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от парламента на първо четене. "За" гласуваха от "Прогресивна България", "против" се обявиха от ГЕРБ, ДПС, ПП и "Възраждане". ДБ се въздържаха.

През 2027 г. актуализацията ще бъде с 30%, а през 2028 и 2029 г. - с по 35%. Ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Така през 2029 г. данъчната оценка ще е с около 118% по-висока от досегашната. Това не означава, че данъкът автоматично ще се вдигне с толкова, защото общинските съвети определят налога в рамките на един тесен "коридор" - от 0,1 до 4,5 промила от данъчната оценка. Ако искат нищо да не се промени, те могат да намалят промилите.

В начина, по който се образуват данъчните оценки, също се предвиждат промени, които удрят най-вече луксозните имоти с много подобрения. При тях общината няма какво да направи, защото трябва да спази методиката. Така собствениците на имоти с басейни и тенискортове в двора си, както и онези, които са превърнали части от дворовете си в паркинги за обществено ползване, ще плащат занапред доста по-солен данък.

Ефектът от мярката върху общинските бюджети е в размер на 73,4 млн. евро за 2027 г., 172,1 млн. евро за 2028 г. и 270,8 млн. евро за 2029 г., изчисляват от финансовото министерство.

С цел да се отразят ефектите от инфлацията и за да се засили превенцията, се осъвременява и размерът на глобите и имуществените санкции в административно наказателните разпоредби.

Отхвърлено беше предложението на „Демократична България" за облекчаване на туристическия бизнес чрез отпадане на годишните декларации за нощувки.

"Това е законопроект, който удря всеки един гражданин, който има недвижимо имущество, законопроект, който прави актуализацията на данъчните оценки - рязко. В края на мандата на правителството ще имаме 100% данък", възмути се Цончо Ганев от "Възраждане".

""Прогресивна България" дойде на власт с заявката, че няма да увеличават данъците, да въвеждат нови, но сме свидетели на точно обратния сценарий. Актуализирането на данъчните оценки е нужно, защото не са актуализирани от години, но сега ли беше моментът и това ли беше начинът, по който да се направи? Това е един прибързан ход, не добре обмислен, трябваше да бъде по-широко дебатиран с обществеността. Другият проблем е, че ще се плащат две данъчни оценки - едната ще се ползва за данък сгради, а другата за такса битови отпадъци, това е удар срещу гражданите", каза и Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Георги Чакъров от ПБ обясни, че в този законопроект изрично с формулата, която е в него, се падало така, че да няма увеличение на такса смет. Единственото увеличение ще бъде в данък сгради.

"Повече от 20 години не са актуализирани тези данъчни оценки и стигнахме до ситуация, в която данъчните оценка в София се различава с 9-10% от пазарните цени, и то не само в София. Със сигурност може да има и по-добър метод, ние избираме този който смятаме че е най-работещ", защити промените Милен Трифонов от ПБ, който добави, че е с ясното съзнание, че ще бъдат критикувани, но и предишни правителства са имали такива намерения, но просто не са го направили.