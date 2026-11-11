Слязохме на трето място в ЕС по невъзможност на хората да покриват неочаквани разходи

България вече не е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които не могат да покрият непредвидени финансови разходи. През 2025 г. 42,4% от населението у нас е било в подобна ситуация, което нарежда страната на трета позиция в ЕС след Гърция с 50,5% и Латвия с 43,7%. През предходните две години България заемаше първото място в класацията. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Въпреки отстъплението от първата позиция, делът на хората с финансови затруднения у нас остава значително над средното за Европейския съюз. През миналата година той е бил 29,2%, като отбелязва спад спрямо 30% през 2024 г.

Най-малко хора изпитват затруднения да покрият неочаквани разходи в Нидерландия, където делът им е 15,3%. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.

В България показателят също се подобрява. През 2025 г. той е 42,4% при 45,6% година по-рано и 46,7% през 2023 г. Така страната постепенно се отдалечава от нивата, които я поставяха начело на негативната класация в ЕС.

Данните за последното десетилетие обаче показват сериозни колебания. През 2016 г. делът на хората, които не могат да посрещнат непредвидени финансови разходи, е бил 54,2%, а през 2017 г. – 53,2%. През 2018 г. той рязко спада до 32,1%, след което отново се покачва – до 36,5% през 2019 г. и 43,5% през 2020 г.

През 2021 г. показателят отново намалява до 36,4%, но през следващите две години тръгва нагоре, достигайки 46,7% през 2023 г. Евростат отбелязва, че стойността за 2016 г. е свързана с прекъсване на времевия ред.

Особено уязвими се оказват хората, които живеят сами. Според разбивката на данните за 2025 г. цели 63,1% от самотно живеещите жени в България не могат да покрият неочаквани финансови разходи. При мъжете, които живеят сами, делът е по-нисък – 48,7%.

При домакинствата с един възрастен показателят достига 57,1%, а при тези, в които един възрастен отглежда деца на издръжка, е 60%.

Способността на хората да се справят с непредвидени финансови разходи е сред показателите за икономическа сигурност, посочва Евростат. Като друг важен елемент от качеството на живот статистическата служба определя физическата сигурност, включително защитата от престъпност и насилие.