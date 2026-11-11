Търговци на пазара в Димитровград вадят неразопаковани касови апарати от кашони при проверка от НАП

Във всички от инспектираните обекти не издават касови бележки

Масово търговците на пазара в Димитровград продават стоките си без да отчитат продажбите чрез фискални устройства, които се оказаха прибрани неразопаковани от фабричните им кутии. Това установиха инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" на НАП при проверки в търговски обекти на най-голямото открито тържище у нас, съобщават от пресцентъра на НАП.

Само за два дни служителите от приходната агенция провериха десет магазина за търговия на едро и дребно с карго стоки от Турция. Във всички търговски обекти е установено едно и също нарушение – неиздаване на касова бележка.

При първоначалните скрити наблюдения в магазините липсвали фискални устройства, поставени на видно място. При явните контролни действия, след легитимация, служителите от НАП установили, че повечето от търговците съхранявали касовите апарати неразопаковани от кашоните, с които са ги купили. Те дори не са били включвани в ел. захранването и при генериране на дневните им отчети са показвали 0,00 евро оборот.

Търговците и техните служители, които са приели плащане на стоката, но не са издали касова бележка, ще получат актове за установяване на административни нарушения. Обектите може да бъдат запечатани за определен период от време, който при повторност на нарушението може да достигне и до месец.

От НАП напомнят, че потребителите могат да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка. Те имат възможност също да упражняват своя граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 (на цена според тарифата на съответния оператор) или по електронна поща на адрес: [email protected].