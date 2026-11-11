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Шишков: В АПИ няма фактури в чекмеджета за 700 млн. евро, не са издадени, за да не плащат фирмите ДДС

Христо Николов

Христо Николов

[email protected]

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Иван Шишков КАДЪР: БНТ
Иван Шишков КАДЪР: БНТ

В пътната агенция няма издадени фактури на стойност над 700 млн. евро за извършена от пътните фирми но неразплатена работа. Това каза пред депутатите от парламентарната регионална комисия министърът на регионалното развитие Иван Шишков в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Той обясни, че финансистите в МРРБ и в АПИ са посъветвали да не се издават фактури, тъй като с този факт фирмите ще бъдат задължени да внесат ДДС върху стойността им в бюджета, а пътната агенция няма как да им плати по тях, защото стойността надвишава бюджета на агенцията.

„През 2021 г. пътните фирми протестираха по същия повод, тогава за около 800 млн. лв. Те бяха извършили много основни ремонти под формата на текущи. Сега ние сме в същата позиция – стойността на тези работи надвишава бюджета на агенцията и няма как да ги платим", каза министър Шишков.

Теменужка Петкова напомни, че за сертификатите за приета работа, които издава АПИ, въз основа на които трябва да се издадат фактури, си има ред – те стават факт с приемането им от управителния съвет на АПИ, а това в случая не е станало.

„Следователно мантрата, която повтаряте, че има издадени сертификати и фактури за извършена работа, падна", каза тя. Арх. Шишков опонира, че това не променя основния факт – че пътната агенция е възлагала работа, за която не е разполагала с бюджет.

Иван Шишков КАДЪР: БНТ

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