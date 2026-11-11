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Предоговарят концесионната такса за подземните богатства - вдигната е от януари, за някои 4-5 пъти

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Заседание на енергийната комисия на парламента за подземните богатства и концесионните възнаграждения на държавата.
Заседание на енергийната комисия на парламента за подземните богатства и концесионните възнаграждения на държавата.

530 са концесионните договори за добив на подземни богатства, по 400 от тях тече предоговаряне на концесионната такса. С наредба от януари тази година тя беше увеличена за различните метали и минерали от 2 до 6%. Бившият министър на енергетиката и сегашен депутат от ГЕРБ Жечо Станков каза, че за някои увеличението е от 4 до 5 пъти.

От Министерството на енергетиката казаха, че са изпратили писма с проект на допълнително споразумение на 100 концесионера за увеличеното възнаграждение за държавата, 40 вече са подписали, 60 са заявили, че са съгласни. Предстои изпращането проект за споразумение за останалите 300. 

130 договора са сключени преди 1999 г. и приемането на Закона за подземните богатства и при тях тази възможност не съществува. Увеличението можело да стане с решение на Министерския съвет, поясниха експертите на министър Ива Петрова.

Енергийната комисия на парламента изслуша експертите на министерството по повод проект на решение на депутати от "Възраждане", които искат високи концесионни такси, сравнявайки българските подземни богатства с концесионните такси на африканските държави.  

Решението беше подкрепено от един депутат, един беше против, а 15 се въздържаха и то беше отхвърлено. 

Заседание на енергийната комисия на парламента за подземните богатства и концесионните възнаграждения на държавата.

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