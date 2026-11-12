Бензинът падна под 1,60, най-евтин е от три месеца. Дизелът трайно под 1,90

Нефтът поевтиня с 18% в сравнение със септември, а горивата на колонките с до 7%

Масовият бензин А-95, чиято цена на 23 септември у нас беше достигнала 1,70 евро за литър, вече е под 1,60 евро на повечето бензиностанции в страната, като на много места е дори под 1,55 евро. Това е най-ниското ниво от близо три месеца. Дизеловото гориво, което в началото на ноември струваше 1,90, а през септември за малко стигна и 2 евро за литър, вече е трайно под 1,90, показа проверка на “24 часа” по бензиностанциите.

Има много обекти - предимно такива на самообслужване, където бензин може да се налее дори за 1,52, а дизел - за 1,85 евро за литър.

Тенденцията на спад основно се дължи на котировките на петрола на международните пазари, но с известно забавяне. През септември нефтът сорт “Брент” бе стигнал средна цена от 115 долара за барел, но в отделни периоди котировките се бяха вдигнали чак до 130 долара. Към днешна дата те са вече 92 долара за барел, т.е. паднали са с малко над 18% за този период.

Сравнението между тогавашните цени на бензина и дизела и днешните показва спад с около 7% на бензина и с около 2% за дизела.

Според експерти обаче трябва да се проследят и цените на готовите бензинови и дизелови продукти на международните пазари, валутните курсове, запасите и транспортните разходи.

Освен това още от началото на миналата седмица средната цена на масовия бензин А-95 у нас пада абсолютно всеки ден с по 1 евроцент и е твърде вероятно този тренд да се задържи и през следващите седмица-две, стига да не се случи извънредно с международните котировки.