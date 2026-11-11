Съкращават 119 щатни бройки в НАП и 35 незаети в Агенция "Митници"

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Намаляват със 120 персонала на Държавен фонд "Земеделие"

Правителството съкрати 35 свободни и трайно незаети бройки в Агенция "Митници". Това нямало да наруши ефективното изпълнение на функциите й, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Новата структура отговаряла на предизвикателства пред митническата администрация - огромния ръст на онлайн търговията, мащабната законодателна реформа за трансформиране на митническата система, тенденцията към постоянно увеличаване на обема на международната търговия и транзитния трафик на превозни средства и товари през страната в условията на членство в Шенгенското пространство.

Функциите по противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори ще бъдат централизирани. Закриват се дирекциите „Административно обслужване и комуникации" и „Последващ контрол", като функциите им ще бъдат преразпределени към други звена в Централно митническо управление.

Предвижда се представителство на митническата администрация в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), което ще позволи да се развие и засили оперативното сътрудничество и обмена на оперативна информация с партньорски служби както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни.

С оптимизирането на централно и териториално ниво се целяло повишаване на приходите, ефективен вътрешен контрол, целесъобразна селекция на икономически оператори и данъчнозадължени лица, като се спазват принципите на прозрачност, справедливост и отговорност.

За по-ефективно съотношение между административния ресурс и реално изпълняваните функции се съкращават и 119 щатни бройки в Националната агенция за приходите.

Като част от организационното преструктуриране се предвижда оптимизиране на числеността на персонала на Държавен фонд „Земеделие" от 1693 на 1573 щатни бройки, или намаление със 120 щатни бройки.