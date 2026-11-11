Кабинетът назначи Паун Илчев за председател на Българския институт по метрология

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Кабинетът назначи досегашният временно изпълняващ длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за титуляр.

Илчев има богат професионален опит, до момента той е заемал длъжността заместник-председател на БИМ, изпълнявал е временно функциите на председател. Определянето му за титуляр на поста осигурява приемственост и последователност в ръководството на института и в изпълнението на държавната политика в областта на измерванията.

Със същото решение за заместник-председател на Българския институт по метрология е определен Иво Митков Иванов.

Българският институт по метрология е специализиран орган за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията. Институтът осъществява метрологични изследвания, предоставя специализирани услуги и подпомага държавните институции по въпроси, свързани с измерванията и средствата за измерване. Дейността на БИМ има ключово значение за гарантирането на точността и надеждността на измерванията в обществения, научния и икономическия сектор, както и за международното признаване на резултатите от измерванията, извършвани в България.