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Кабинетът назначи Паун Илчев за председател на Българския институт по метрология

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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Кабинетът назначи досегашният временно изпълняващ длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за титуляр.
Кабинетът назначи досегашният временно изпълняващ длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за титуляр.

Кабинетът назначи досегашният временно изпълняващ длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за титуляр.

Илчев има богат професионален опит, до момента той е заемал длъжността заместник-председател на БИМ,  изпълнявал е временно функциите на председател. Определянето му за титуляр на поста осигурява приемственост и последователност в ръководството на института и в изпълнението на държавната политика в областта на измерванията.

Със същото решение за заместник-председател на Българския институт по метрология е определен Иво Митков Иванов.

Българският институт по метрология е специализиран орган за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията. Институтът осъществява метрологични изследвания, предоставя специализирани услуги и подпомага държавните институции по въпроси, свързани с измерванията и средствата за измерване. Дейността на БИМ има ключово значение за гарантирането на точността и надеждността на измерванията в обществения, научния и икономическия сектор, както и за международното признаване на резултатите от измерванията, извършвани в България.

Кабинетът назначи досегашният временно изпълняващ длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за титуляр.

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