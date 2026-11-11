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Седем дни дадоха на дежурните в АПИ, МВР и ТОЛ управлението да се синхронизират

Марияна Бойкова

Марияна Бойкова

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Работната среща в министерството на транспорта между министерства и институции как да се реагира преди критични ситуации.
Работната среща в министерството на транспорта между министерства и институции как да се реагира преди критични ситуации.

Седем дни имат ръководителите на дежурните центрове към АПИ, МВР и ТОЛ управлението  да синхронизират каналите за връзка помежду си, да разпределят ясни отговорности и задължения, както и да създадат протоколи за действие. Целта е при влошени метеорологични условия, като мъгла, снеговалежи, силен вятър или при възникването на други затруднения за движението по пътищата, да има предварителна и навременна реакция, а не чак след като постъпят сигнали на тел. 112. 

До това решение се стигна на среща, инициирана  от министъра на транспорта Георги Пеев, в която участваха представители на МВР, МРРБ, министерстватана здравеопазването, правосъдието, образованието, ДА „Безопасност на движението по пътищата", Комисията за финансов надзор, Агенция „Митници", Агенция „Пътна инфраструктура" и ТОЛ управлението.

За постигането на тези цели предстои преглед на нормативната база и разписване на заповеди за делегиране на повече оперативни правомощия на дежурните екипи.

Бил е отчетен сериозен дефицит в досегашното взаимодействие и липсата на автоматизирани механизми за реакция преди възникването на критични ситуации. Пеев подчерта, че институциите повече не трябва да действат поотделно или индивидуално, а да изградят работещ и ефективен процес.

„Системата за безопасност си има правила. Най-опасното в случая е да имаш информация и да не знаеш какво да правиш с нея. Това е по-лошо, отколкото да нямаш информация. Необходимо е максимално опростяване на съгласувателната верига за вземане на решения. Дежурните екипи трябва да разполагат с необходимите оперативни правомощия, за да реагират своевременно на терен, без излишни административни процедури",  отбеляза министърът.

Обмисля се и засилване на контрола спрямо областните пътни управления и фирмите, поддържащи пътищата. В рамките на следващата седмица отговорните институции трябва да излязат с конкретни предложения за подобрени интерфейси за обмяна на данни, стандартизирани протоколи за действие и ясна институционална отговорност.

Работната среща в министерството на транспорта между министерства и институции как да се реагира преди критични ситуации.

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