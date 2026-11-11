Кабинетът прие пълната забрана на рекламата на хазарта в проект на закон

Ограничено присъствие на търговски марки се допуска единствено при спонсорство на спортни клубове, федерации, сдружения и организации, както и при подпомагае на дейности в културата, здравеопазването и образованието

Пълна забрана на рекламата на хазартни игри, на организаторите им и на свързаните с тях отличителни знаци, предвиждат изменения и допълнения в Закона за хазарта, които кабинетът прие. Целта е да се засили превенцията от развиване или задълбочаване на зависимост, както и да се окаже положително въздействие върху най-уязвимите групи лица.

Ограничено присъствие на търговски марки на организатори на хазартни игри се допуска единствено при спонсорства на спортни клубове, федерации, сдружения и организации, както и при подпомагане на дейности в областта на културата, здравеопазването и образованието.

С промените се предлага дейността на афилиейт операторите (посреднически сайтове или компании, които привличат клиенти към хазартни платформи.) да бъде преустановена. По този начин се осигурява последователност между забраната за реклама на хазартни игри и режима, приложим към лицата, които осъществяват тяхното популяризиране.

Въвежда се еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. За 5-годишен лиценз тя ще бъде в размер на 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

Увеличава се алтернативният данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за наземните казина и игралните зали през 2027 година. От 2028 г. този данък ще отпадне от ЗКПО и ще бъде заменен с двукомпонентна държавна такса, предвидена в Закона за хазарта.

Минимум 100 000 евро месечно ще бъде променливата част от двукомпонентната държавна такса за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания.

Измененията са свързани и с повишаване на еднократните такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри, на размера на вноските за социално отговорно поведение и на глобите и имуществените санкции.

Предвиждат се и дейности за разширяване на превенцията на хазартната зависимост сред лицата в системата на образованието, включително чрез реализирането на информационни кампании, превантивни програми и разработване на подходящи учебни материали.

При организиране на онлайн залагания от чуждестранно юридическо лице се въвежда изискване за място на стопанска дейност в България. Така се създава допълнителен механизъм за проследяване на финансовите потоци, като се подпомага откриването на несъответствия между декларираната дейност, размера на залозите, изплатените печалби, приходите и разходите и дължимия корпоративен данък.

Въвежда се и задължителна парична вноска за платежните институции, банките и дружествата за електронни пари, които извършват платежни операции, свързани с участието в хазартни игри и изплащането на печалби.

Законопроектът предлага и пълна забрана за извършване на плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни дейности, доставки на материали и предоставяне на услуги. Предвидено е плащанията да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. Мярката ще допринесе за ограничаване на сивата икономика, за повишаване на финансовата дисциплина и за създаване на равнопоставена конкурентна среда за строителните компании, които спазват законодателството.