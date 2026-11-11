Военните линейки с право на специален режим на движение. Разрешават превоз на хора в каросериите на камиони на въоръжените сили

Санитарните автомобили (линейки) от състава на въоръжените сили на България и на съюзнически въоръжени сили да могат да използват специален режим на движение при транспортиране на военнослужещи и цивилни служители за оказване на спешна медицинска помощ. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, предложени от министъра на отбраната и одобрени от правителството.

Обосновката е, че военните линейки се използват ежедневно за медицинско осигуряване на полеви занятия и стрелби, учения, тренировки, парашутни скокове, съпровождане на чуждестранни делегации и други дейности, но действащата нормативна уредба не им позволява специален режим на движение.

Предлага се още превозът на хора в каросериите на товарните автомобили от въоръжените сили да може да се извършва и от водачи с категория „С". Предвижда се управлението на пътни превозни средства с повече от 8+1 места (с изключение на автобусите), използвани за този вид превоз, да не изисква категории „D" или „D1", както е по действащото законодателство.