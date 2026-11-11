Унгарският премиер Мадяр: Руският газ изобщо не е евтин, търсим алтернативи

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Новият унгарски премиер Петер Мадяр заяви, че руският природен газ изобщо не е евтин, както твърдеше неговият предщественик Виктор Орбан.

Мадяр добави, че Будапеща активно търси алтернативни доставчици, които могат да предложат по-изгодни условия.

„Противно на твърденията на предишното правителство, газът, който идва от Русия, всъщност изобщо не е евтин", заяви Мадяр в интервю за телевизия ATV.

Той обясни, че цената на руския газ е обвързана с котировките на европейския газов пазар, а транспортните разходи оказват значително влияние върху крайната стойност на доставките.

„Всички цени са обвързани с борсовите котировки, затова няма такова понятие като евтин руски газ", подчерта унгарският премиер, цитиран от БГНЕС.

Според Мадяр разнообразяването на източниците и маршрутите за доставка ще даде на Унгария по-силна позиция при преговорите с енергийните компании.

Той посочи, че ако страната получава газ само от един или два източника, възможностите ѝ за договаряне са ограничени. При наличие на осем надеждни доставчици обаче Будапеща би могла да преговаря по-успешно за транспортните тарифи и крайните цени.

Мадяр подчерта, че правителството и държавната енергийна компания MVM ще работят за изграждането на енергиен баланс, който гарантира сигурни доставки на възможно най-достъпни цени.

В момента Унгария получава голяма част от природния си газ от Русия чрез „Турски поток" и неговите разклонения през България и Сърбия.

Правителството на Мадяр, дошло на власт след победата на партия „Тиса" на изборите през април, обяви намерение постепенно да намали зависимостта на страната от руските енергоносители.

През септември министърът на икономиката и енергетиката Ищван Капитан заяви, че Унгария може да осигури необходимите количества газ от алтернативни източници до октомври 2027 г. – срокът, определен от Европейския съюз за прекратяване на вноса на руски природен газ.

Будапеща вече води преговори със съседни държави и доставчици на втечнен природен газ, като разглежда и възможността за увеличаване на покупките на американски LNG.

Мадяр признава, че страната няма да може незабавно да се откаже от руските петрол и газ, но настоява, че диверсификацията е необходима както за енергийната сигурност, така и за по-ниските цени.