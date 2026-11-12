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Цените на петрола се понижиха с над долар за барел в азиатската търговия, след като отслабването на опасенията от ескалация на конфликта в Близкия изток намали рисковата премия на пазара. Същевременно увеличаването на добива на ОПЕК+ и на запасите в САЩ засили опасенията от свръхпредлагане.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, спаднаха с 1,47 долара, или 1,58 на сто, до 91,29 долара за барел, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,24 долара, или 1,43 на сто, до 85,29 долара за барел.

Спадът заличи вчерашното поскъпване, когато Брент прибави 1,4 на сто, а американският лек суров петрол – 0,6 на сто. Във вторник и двата сорта достигнаха двумесечни минимуми.

Пазарите се понижават заради очакванията за задкулисни усилия за постигане на прекратяване на огъня между Русия и Украйна, както и за малка вероятност от ескалация на войната с Иран преди срещата на върха между САЩ и Китай следващата седмица, коментира Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт" (Nissan Securities Investment).

Несигурността около Ормузкия проток обаче ограничава възможността за значителен срив на цените, добави той.

Руски и украински преговарящи договориха мащабна размяна на военнопленници по време на приключилите вчера двудневни мирни преговори в Абу Даби. Според американските посредници остават различия по други основни въпроси, включително териториалните. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява на конкретни резултати за уреждане на войната още тази година.

Междувременно високопоставеният ирански представител по сигурността Мохсен Резаи заяви, че страната няма да позволи изнасянето на обогатен ядрен материал, и предупреди за последици при нови американски удари. Вашингтон настоява ядрените въпроси да бъдат част от първоначалните преговори за прекратяване на продължаващата осем месеца война, но американски представители омаловажиха необходимостта от нови военни удари.

Допълнителен натиск върху петролните котировки оказва увеличаването на добива на ОПЕК+ през октомври, водено от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите нарушения на корабоплаването през Ормузкия проток.

Запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 9 млн. барела през последната отчетна седмица, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт. Официалните данни на американското Управление за енергийна информация се очакват днес, с ден закъснение заради вчерашния национален празник в САЩ.