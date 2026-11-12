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АИКБ представи становищата си по проектобюджетите за 2027 г.

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Снимка: АИКБ
Снимка: АИКБ


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи своите становища по проектите на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. във връзка със заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което ще се проведе на 12 ноември 2026 г.

В рамките на социалния диалог АИКБ поставя акцент върху необходимостта от устойчива фискална политика, ефективно управление на публичните средства, предвидима данъчно-осигурителна среда и създаване на условия за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Снимка: АИКБ

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