АИКБ представи становищата си по проектобюджетите за 2027 г.



Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи своите становища по проектите на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. във връзка със заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което ще се проведе на 12 ноември 2026 г.

В рамките на социалния диалог АИКБ поставя акцент върху необходимостта от устойчива фискална политика, ефективно управление на публичните средства, предвидима данъчно-осигурителна среда и създаване на условия за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.