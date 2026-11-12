"Епъл" ще открие академии и център за разработчици, както и производствена академия в Турция

Американската технологична компания „Епъл" (Apple) обяви многогодишна инвестиция в Турция за създаване на пет академии за разработчици, център за разработчици и производствена академия, чрез които да подпомогне местните предприемачи и компании.

Според съобщението на компанията петте ѝ академии за разработчици в Турция ще бъдат открити през следващите три години, като началото ще бъде поставено в Истанбул през 2027 г. Академиите ще предлагат безплатни деветмесечни програми, обхващащи програмиране, дизайн, маркетинг, управление на проекти и изкуствен интелект, пише БТА.

От „Епъл" съобщават още, че планират да открият и Център за разработчици в Истанбул през 2027 г., който ще предлага работилници, събития и индивидуални срещи с експерти на компанията, както и производствена академия в столицата Анкара през 2028 г., която ще предлага безплатно обучение и консултации на малки и средни предприятия, студенти и предприемачи. Това ще бъде втората производствена академия на „Епъл" в световен мащаб и първата извън САЩ, отбелязва Анадолската агенция.

В съобщението си от технологичната компания подчертават, че инвестицията има за цел да укрепи екосистемата за разработка на приложения в Турция и да помогне на производителите да възприемат изкуствения интелект и по-умни производствени техники.

Новината бе обявена в понеделник, когато турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие председателя на борда на директориите на „Епъл" (Apple) Тим Кук в президентския комплекс в Анкара, отбелязват още от Анадолската агенция.