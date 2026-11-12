Облагат мощните коли с акциз от 2027-а

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Забранява се и държането, предлагането и продажбата на ракия от специализирани малки обекти за дестилиране в помещения, свързани със стопанска дейност

Мощните коли над 250 KW, или 340 конски сили, да се облагат с акциз. Това обаче няма да важи за електричките. Тези промени в Закона за акциза и данъчните складове прие парламентът на първо четене без дебат. "За" гласуваха единствено от "Прогресивна България" и един народен представител от ДБ.

Размерът се определя в зависимост от конкретната мощността на двигателя. Стъпките на акцизната ставка са четири:

1. За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро;

2. За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро;

3. За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро;

4. За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

Предлаганата мярка е мотивирана от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи и няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение (линейки, противопожарни автомобили и автомобилите със специален режим на движение), се посочва в законопроекта.

При определяне на данъчната основа за облагане с акциз на хибридните електрически превозни средства ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW, посочена в ЕО сертификата за съответствие или друг приложим официален документ.

Законопроектът предвижда и забрана на държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

Предлагат се и изменения, свързани с движението, съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Целта е да се отстранят съществуващи неясноти и да се създаде нормативна уредба, която да позволява ефективен контрол, без да се създават допълнителни административни тежести за добросъвестните икономически оператори.

Създаден е ред по отношение на реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, чрез определяне на законово регламентиран краен срок за реализация на акцизните стоки (тютюневи изделия и алкохолни напитки).