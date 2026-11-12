Клиентите ще могат да направят своя избор от над 4 000 супер оферти

Пазарният лидер Технополис обявява старт на една от най-очакваните промоционални кампании на годината – Black Weekend. Кампанията започва на 12 ноември и ще продължи до 16 ноември включително. В рамките на 5 дни потребителите ще имат възможност да се възползват от над 4 000 специални предложения с отстъпки, достигащи до -50% в широк спектър от продуктови категории. Black Weekend е валиден във всичките 36 хипермаркета на Технополис в цялата страна, както и на technopolis.bg и в Technopolis app.

Големите намаления в Технополис започват с предложения за дома, сред които са мултимедийни решения, като 4K OLED телевизор LG 65B6ELC, който е намален от 1299 евро на 999 евро. Моделът разполага с Dolby Vision и Dolby Atmos за кристална картина и звук. Геймърите също ще го оценят, защото предлага опресняване с до 120 Hz в 4K резолюция, подкрепена от пълна съвместимост с G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Перфектното допълнение към забавлението вкъщи е завладяващата Soundbar система Samsung HW-Q930H, намалена от 679 евро на 499 евро. Тя превръща всеки хол в киносалон, благодарение на своя 9-канален пълен съраунд и интегрирания безжично Dolby Atmos. За пълния комфорт в дома сред предложенията е инверторният климатик Candy CY-12QBIN-A, който е намален от 709 евро на 529 евро. Той е ефективен в режим на отопление до -20 градуса, разполага с Wi-Fi и с функция за самопочистване и идва с 5 г. гаранция, и включен стандартен монтаж.

Black weekend в Технополис не пропуска и желаещите да се сдобият с нови смарт устройства. Сред предложенията е смартфонът Motorola RAZR 50 Orange 256 GB със сгъваем pOLED дисплей и 120 Hz честота на опресняване. По време на кампанията той е намален с 200 евро и е на цена 449,90 евро. За тези, които искат да проследяват физическата си активност с голяма прецизност, перфектното решение е смарт часовникът Huawei Watch GT 5 Blue 46 мм, който е с издръжливост на батерията до 14 дни. Сега на цена 129 евро. Друго топ предложение е лаптопът Lenovo IdeaPad Slim 3 с 15.6-инчов екран, 8 GB RAM памет и Windows 11 – идеален помощник в работните и учебните задачи. Сега той е на цена 299 евро. Сред акцентите са стерео слушалките Sony WH-1000XM6B, намалени от 399 евро на 299 евро, които осигуряват високо шумопотискане, до 30 ч. издръжливост на батерията, микрофон и първокласен звук.

Намаленията включват и продукти в категориите за „Здраве и красота“. Сред предложенията за дамите е фотоепилаторът Philips Lumea Series BRI977/00, който е намален с -44% от 499 евро на 279 евро. Той има четири приставки за различните зони на тялото и разполага с интелигентен анализ на кожата, благодарение на приложението SkinAI, а сензорът SmartSkin прочита тона на кожата и помага за откриването на най-удобната от петте настройки.

От Технополис не са пропуснали и продуктите за грижата за гардероба и деликатните тъкани. Сред офертите по време на Black Weeked е пералнята Haier HW80B14387U1S, която е намалена от 499,90 евро на 379,90 евро. Тя разполага с Direct Motion инверторен мотор, технологията Ultra Fresh Air, която запазва дрехите свежи до 12 часа след края на програмата, както и с още много други практични функции. Още едно предложение е сушилнята с термопомпа Bosch WQG243DMBY, намалена от 879 евро на 769 евро. Благодарение на функцията ѝ Auto Dry, тя може автоматично да изсуши дрехите до точната степен, разполага и с функция за половин зареждане.

Почистването на дома преминава на автопилот, благодарение на прахосмукачката робот Dreame X50 Ultra Complete, която е с изключителна всмукателна мощност, изскачащи механизми за почистване на ъгли и мултифункционална докинг станция с термоизпиране на двойните мопове. Тя е намалена с 330 евро и е на цена 699 евро.

Всички промоционални артикули от кампанията на стойност над 150 евро ще могат да бъдат закупени на 10 равни безлихвени вноски. За максимално улеснение на потребителите веригата осигурява безплатна доставка до посочен адрес за всяка онлайн поръчка над 15 евро, съдържаща продукти от Black Weekend. Клиентите, които предпочитат да спестят време, имат възможност да се възползват и от услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“, като вземат избраните стоки директно от най-удобния за тях обект. Потребителите могат да използват и функционалностите на приложението Technopolis app, което осигурява бърз и интуитивен достъп до желаните продукти. Чрез добавянето им в секция „Любими“ и активирането на известията те ще получават ексклузивна информация за актуалните промоции и най-изгодните оферти.

Всички оферти от Black Weekend могат да бъдат разгледани и на technopolis.bg и в Technopolis app.