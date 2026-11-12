Парламентът прие поетапно увеличение на прага за регистрация по ДДС

Поетапно увеличаване на прага за регистрация по ДДС през следващите три години, прие парламентът на първо четене с промени в Закона за добавената стойност. Подкрепа за новите текстове декларираха само от управляващото мнозинство. Вносител е Министерският съвет.

Промените предвиждат прагът за регистрация на фирмите по ДДС да бъде повишен до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Законопроектът предвижда и промени, свързани с въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г.

Въвежда се още задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност преди първата доставка за данъчно задължените лица, извършващи продажби на нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ).

Бяха отхвърлени четири предложения внесени от „Демократична България" и "Възраждане". Предложението на ДБ бе прагът за регистрация по ДДС да се повиши на 85 000 евро. „Възраждане" също предложиха ръст до това ниво, както и още две мерки, насочени към намаляване на ценовия натиск у нас чрез по-ниско ДДС върху горивата до 9 на сто и освобождаването на храните от малката потребителска кошница от ДДС.

По време на дебатите от опозицията изразиха мнение, че не одобряват предложеният праг от 60 хиляди евро и между двете четения ще направят предложение да стане максималният - 85 хиляди.

По време на бюджетната комисия обаче зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, заяви, че намеренията на правителството са били прагът да се вдигне до 75 000 евро още догодина, но Европейската комисия е препоръчала да не се прави с оглед процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България. В резултат на това управляващите са подходили с предложение за поетапно увеличение на прага за регистрация на ДДС, посочи Петкова.