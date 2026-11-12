Еврото поевтинява с 0,14%

Еврото поевтинява в междубанковата във Франкфурт. Тази сутрин единната валута се котира за 1,1075 долара или с 0,14 на сто под нивото на затваряне вчера. Достигнтото ниво за еврото е най-ниското от края на март 2025 г.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1127 долара за едно евро, пише БТА.

Подкрепа за долара оказват засилените очаквания за нови повишения на лихвените проценти от Управлението за федерален (УФР) резерв на САЩ след по-високата от прогнозираното инфлация през октомври. Това е третият пореден месец, в който инфлацията надхвърля очакванията. Коментари на представители на УФР засилиха и спекулациите за възможно по-голямо увеличение на лихвите през декември – с 50 базисни пункта вместо очакваните 25 базисни пункта. Някои големи инвестиционни банки вече прогнозират и допълнителни повишения в началото на следващата година, съобщи Ройтерс.