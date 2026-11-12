От декември ЕС ограничава вноса на китайски хибриди

Европейският съюз планира да ограничи вноса на хибридни автомобили от Китай от декември, след рязко увеличение на продажбите на такива коли на Стария континент. Плановете за ограничаване на вноса на китайски хибриди бяха оповестени публично за първи път в началото на октомври, а оттогава Брюксел и Пекин постигнаха принципно политическо споразумение.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи ключовите данни в реч пред Европейския парламент. Съгласно споразумението, постигнато на 9 октомври, през първата година в Европейския съюз ще бъде разрешен внос на максимум 350 000 хибридни автомобила от Китай. Според наличната досега информация, квотата ще остане в сила четири години, с годишно увеличение от 6 процента.

Фон дер Лайен очаква китайският износ да спадне с приблизително 45 процента.

Ограничението все още не е официално прието. Европейската комисия започна разследване за защитни мерки на 30 октомври, като временните мерки са планирани за началото на декември. Според данни от Брюксел, вносът на хибридни леки автомобили, обхванати от разследването, от всички страни на произход, се е увеличил с 49%: от 957 965 превозни средства през 2023 г. до 1 423 691 в периода от юли 2025 г. до юни 2026 г. Ръстът се дължи отчасти на бързото разширяване на производството в трети страни, но също и на търговските бариери на други пазари, което направи Европа по-привлекателна дестинация за продажби.

Европейският съюз вече одобри тарифи за електрически автомобили от Китай през лятото на 2024 г., но plug-in хибридите досега бяха освободени.

Мярката се прилага за нови леки автомобили с до девет места, които комбинират двигател с вътрешно горене и поне един електрически двигател, независимо дали могат да се зареждат чрез свързване към електрическата мрежа. Това означава, че тя обхваща както plug-in хибридите, така и класическите хибриди. Дали ограничението ще важи и за меките хибриди с малък стартер-генератор ще зависи от окончателната техническа и митническа класификация.

Според информацията до момента, решаващият фактор ще бъде мястото на производство на автомобила, а не марката, която го произвежда. Това означава, че хибридните модели на европейски производители, произведени в Китай, също биха могли да бъдат включени в квотата. От друга страна, китайските марки, които произвеждат автомобили в рамките на Европейския съюз, няма да бъдат обхванати от ограничението, пише Heise.de .