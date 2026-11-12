ЕС май ще отложи 10% мито върху електрички от Великобритания

Европейският съюз се очаква да отложи въвеждането на 10-процентно мито върху електрическите автомобили от Великобритания.

Брюксел провежда консултации с индустрията относно предложения за отлагане на 10-процентната такса, която би се прилагала за повечето електромобили от 1 януари, съобщи в. „Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати с въпроса източници, цитиран от БТА.

Споразумението между ЕС и Великобритания след Брекзит предвижда, че за да се ползват от нулеви мита, най-малко 55 на сто от стойността на електрическите автомобили трябва да произхожда от Европейския съюз или Великобритания. За батерийните клетки и модулите делът е 65 на сто, а за батерийните пакети – 70 на сто.

Вносни мита от 10 на сто се прилагат за електромобилите, които не отговарят на тези изисквания. В края на 2023 г. обаче ЕС предложи затягането на правилата да бъде отложено с три години.

След този период на отлагане, от януари 2027 година трябваше да влезе в сила 10-процентно мито за 70 на сто от електрическите автомобили с батерии и плъгин хибридите.

През юни основната британска автомобилна асоциация – Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT), предупреди, че производителите на електромобили ще трябва да платят 1,4 млрд. британски лири под формата на мита, ако не бъде намерено решение на въпроса с изискванията за местно съдържание.

Великобритания и ЕС са най-големите експортни пазари един за друг за електромобили. Брюксел и Лондон си поставят за цел да премахнат автомобилите с двигатели с вътрешно горене през следващите 15 години.

Европейската комисия и британското Министерство на бизнеса, иновациите, науката и търговията на този етап не са отговорили на запитванията на Ройтерс, изпратени извън обичайното работно време.