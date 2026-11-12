Китай обвини САЩ, че използват скандала с "Енвидиа", за да наложат „технологична блокада“

Пекин обвини САЩ, че измислят шпионски скандали като този около ръководителя на "Енвидиа" (Nvidia) и ги използват като претекст за налагане на „технологична блокада" срещу Китай, предаде Франс прес.

„Американската страна трябва да престане да фабрикува подобни шпионски истории и да ги използва като претекст за налагане на технологическа блокада", каза на редовен брифинг говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Тя направи това изявление на фона на скандала около Дженсън Хуан, който води до засилване на позициите в САЩ на привържениците на по-твърда линия по отношение на продажбите за Китай на ключови чипове, жизненоважни в надпреварата в областта на изкуствения интелект.

започнало вътрешно разследване дали главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване. Новината идва, след като Хуанг призна за извънбрачна връзка, съобщава Си Ен Ен.

Проверката беше обявена в неделя, след като се появиха медийни публикации за близки отношения на Хуанг с китайска бизнесдама, за която се твърди, че е предавала информация на Пекин. Главният изпълнителен директор е потвърдил за личните си отношения, но не е разкрил допълнителни подробности.

От „Енвидиа" заявиха, че управителният съвет няма основания да смята, че са компрометирани националната сигурност или поверителна информация на компанията. Въпреки това проверката ще обхване всички налични данни. В отделно обръщение към служителите Хуанг заяви, че е ангажиран със защитата на компанията и подкрепата за националната сигурност на САЩ.

Случаят поставя въпроси за бъдещето на 63-годишния Хуанг начело на компанията, която се превърна в символ на бума на изкуствения интелект. Според анализатори на „Ситигруп" (Citigroup) сред основните притеснения на инвеститорите са дали разследването ще разкрие по-сериозни обстоятелства, които биха могли да застрашат позицията му, както и дали случаят ще доведе до регулаторни ограничения върху продажбите на компанията.

Акциите на „Енвидиа" са загубили над 20% от стойността си спрямо върха, достигнат преди месец, а миналата седмица заличиха натрупания от началото на годината ръст. Междувременно технологичният индекс Nasdaq навлезе в територия на корекция, след като в четвъртък затвори с над 10% под последния си връх.