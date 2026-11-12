25 хил. евро за парченце от Луната, 150 - за метеорит

Парчета и от Марс се предлагат на търг в Нидерландия

Тридесет и три извънземни обекта са изложени в близост до площад „Врийтхоф" в Маастрихт, където аукционната къща „Хесинк" ще предложи на търг в събота парчета от метеорити, Луната и Марс.

Според директора на аукционната къща Брадли Хесинк това е уникален за нидерландските стандарти аукцион за метеорити. Предлагат се както малки парчета, така и един почти неподдаващ се на вдигане екземпляр от 102 килограма. Началната цена на най-евтиния метеорит е 150 евро, съобщава Ел1, местна обществена медия, пише БТА.

По собствените му думи Хесинк не обича „стандартните неща". Той предпочита да продава творби на световноизвестния художник Банкси или предмети като скелети на динозаври: „луди, необичайни предмети". Това обяснява и името на предстоящото събитие „ „Космически топки, търгът на метеоритите ".

В колекцията има и парче метеорит, предназначено за стенна декорация. Друг екземпляр е обработен във формата на куб. Това, което се вижда върху него, е така нареченият мотив на Видманщетен. „По него може да се разбере, че това е истински метеорит. Никъде на Земята не може да се направи такава имитация," обяснява Брадли Хесинк.

Разказвайки за търга, той споменава класическия филм, в който мъж пита жена какво иска и дали да ѝ даде Луната. „Сега имате възможност да подарите на жена си парченце от Луната. Лично аз намирам това за по-красиво от голям камък на пръстен." Дали Хесинк също е подарил на жена си парченце от Луната? С усмивка той отговаря: „Нямам пари за това".

Според Хесинк този уникален екземпляр е попаднал някога на Земята след сблъсък на метеорит с Луната. При това отломки са били изхвърлени в космоса и в крайна сметка са се озовали на Земята.

Но как купувачите да са сигурни, че са истински, се пита в телевизионния репортаж. „Всичко е тествано, всичко е проверено, всичко е сертифицирано и се продава с доживотна гаранция от „Хесинк", казва директорът на аукционната къща, цитиран от обществената медия.