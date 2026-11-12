Асен Василев: "Булгаргаз" поиска ново увеличение на газа с 14%, няма да е последното

"Булгаргаз" поиска ново увеличение на газа, извън тези 32,5% за ноември, сега се искат нови 14% за декември. За съжаление това няма да е последното увеличение, защото цената все още е по-ниска от цената на международните борси. Това означава, че натискът върху бизнеса, парното в София, оранжериите, торовете и оттам върху цялата агрохранителна верига, ще бъде изключително голям.

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламентарните кулоари малко след като стана ясно за новото увеличение, което е предвидено за декември. Компанията вече е подала искане към Комисията за енергийно регулиране цената за мегаватчас да стане 66,83 евро без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. В подкрепа на искането „Булгаргаз" е представил разчети за цените и количествата природен газ през декември, валутния курс евро/долар и цените на алтернативните горива. Преди дни пък стана ясно, че утвърдената цена за ноември е с 32,52% по-висока в сравнение с предходния месец.

"И това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация за догодина, е абсолютна научна фантастика. При увеличаващи се цени на горива, ток, природен газ, няма адекватни мерки в бюджета как това да бъде овладяно и няма средства за антикризисен план", възмути се той.