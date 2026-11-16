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Почти три десетилетия след като дебютира през 1997 г. под името M-Class, с което постави основите на модерния премиум SUV сегмент, моделното семейство GLE навлиза в нов технологичен етап. Настоящото поколение, представено през 2019 г. и преминало през първо обновяване през 2023 г, получи своята втора мащабна модернизация.

Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe съчетават класически дизайн, усъвършенствани и тествани във времето здрави двигатели и иновативни технологии, които превръщат всяко пътуване в приятно изживяване. Преименуван на GLE през 2015 г., за да подчертае връзката си с комфортната E-Class, моделът е най-продавания SUV в историята на марката.

Дизайн с характер и комфорт на високо ниво

Mercedes-Benz GLE впечатлява с внушителна осанка, елегантни линии и просторен интериор, създаден с внимание към комфорта на всеки пътник. И двата версии на кросоувъра предлагат характерното за Mercedes-Benz усещане за лукс и спокойствие, допълнено от плавно ускорение, прецизно управление и отличен акустичен комфорт.

Дигитално изживяване с MBUX Superscreen и MB.OS

В интериора централно място заема MBUX Superscreen – впечатляваща стъклена повърхност, обединяваща три 12,3-инчови дисплея, включително отделен екран за пътника отпред. Системата предлага персонализирано управление, над 40 приложения и интелигентен виртуален асистент, който разбира естествена реч и може да води разговори по различни теми. Новата операционна система MB.OS използва изкуствен интелект и позволява безжични софтуерни актуализации (OTA). Благодарение на тях автомобилът може да получава допълнителни функции и подобрения дълго след покупката.

Интелигентна подкрепа при всяко пътуване

Асистиращите системи MB.DRIVE допринасят за повече спокойствие зад волана. Сред тях е усъвършенстваният асистент за паркиране, който разпознава свободни пространства дори без маркировка и извършва маневрите приблизително 60% по-бързо от преди.

Два характера, едно усещане за лукс

GLE поставя акцент върху комфорта и стабилното присъствие на пътя, докато GLE Coupe привлича с по-емоционален дизайн и спортен характер. И двата модела съчетават традиционните ценности на Mercedes-Benz с интелигентни технологии и динамика, създадени да направят всяко пътуване едно преживяване.

Динамика и електрифицирана ефективност

Гамата от 6-цилиндрови дизелови и бензинови двигатели предлага баланс между мощност, плавна работа и ефективност. 48-волтовата технология подпомага ускорението и допринася за по-нисък разход на гориво, а plug-in хибридната версия GLE 450 e 4MATIC предлага допълнителна възможност за чисто електрическо задвижване.

Версия Мощност Ускорение 0–100 км/ч

GLE 350 d 4MATIC 286 к.с. 6,2 сек.

GLE 450 d 4MATIC 367 к.с. 5,3 сек.

GLE 450 4MATIC 381 к.с. 5,3 сек.

GLE 450 e 4MATIC 326 к.с.* 5,6 сек.

*При GLE 450 e е посочена мощността на бензиновия двигател, без електромотора. GLE Coupe се предлага във версии 350 d, 450 d и 450 e 4MATIC.