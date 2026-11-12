Ударно и на две смени се работи в тунела "Топли дол" на АМ "Хемус"

С ускорени темпове на двусменен режим се изграждат новите тротоари и армировката, излива се бетонът и се изпълнява хидроизолацията на тунел „Топли дол" на АМ „Хемус", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Продължава изпълнението на линейните отводнители на системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Изцяло е монтирана PVC изолацията в евакуационната галерия 1.

Продължават дейностите за подготовка за монтаж на двойките вентилатори на съоръжението. За периода са монтирани три вентилатора. Същевременно се работи активно по електроокабеляването в тунела, информират от пътната агенция.

Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".

Проблемът със задръстванията по автомагистрала „Хемус" поради неотложния ремонт на тунел „Топли дол" се планира да бъде решен чрез алтернативен обходен маршрут през Арабаконак. Това коментира неотдавна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Той подчерта, че от строителите е поет ангажимент пътят през Арабаконак да бъде рехабилитиран и готов за движение до 20 дни, ако позволят метеорологичните условия.

Шишков каза, че се планира тунелът да бъде временно отворен за коледните и новогодишните празници, за да се облекчи празничният трафик. От строителната фирма съобщиха тогава, че ще бъде ускорен работният график в тунела и ще се премине на работа на две смени - от 8:00 до 16:00 ч. и от 16:00 до около 22:00 ч.