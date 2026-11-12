Иван Василев обсъди с ООН подкрепа за иновациите и дигитализацията на бизнеса

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) в областта на иновациите, дигитализацията на индустрията и технологичното развитие. Срещата се проведе в София с делегация на организацията, ръководена от заместник генералния директор Фату Хайдара, информираха от министерството.

В разговора беше поставен акцент върху връзката между българските научноизследователски екипи, доставчиците на технологии и международните мрежи на UNIDO. Целта е разработваните решения да отговарят на конкретните потребности на индустрията. Министър Василев посочи, че сътрудничеството може да включва обучения и подкрепа за млади предприемачи, като изтъкна потенциала на българските таланти.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Организацията на ООН за индустриално развитие

Той акцентира и върху възможностите български организации да се присъединят към AIM Global – Глобалния алианс на UNIDO за изкуствен интелект в индустрията и производството.

Друга основна тема беше подкрепата за микро-, малките и средните предприятия при внедряването на изкуствен интелект и съвременни производствени технологии. По думите на Василев съвместните инициативи с UNIDO могат да имат съществена роля за дигитализацията и развитието на този сектор.

По време на срещата беше обсъдена и програмата ScaleX на UNIDO, както и възможностите за участие на български стартъпи и организации от сферата на иновациите. Фокусът е върху подпомагането на перспективни технологии при навлизането им в индустриалното производство и подкрепата за компаниите в процеса на разрастване.

Министърът подчерта потенциала на българските компании и научноизследователски организации да участват в международни проекти на UNIDO със своите технологии и експертен опит. Според него подобни партньорства биха помогнали на предприятията да навлязат на нови пазари и едновременно с това да допринасят за устойчивото индустриално развитие.

В разговора беше откроена и необходимостта от по-тясна връзка между научните изследвания и бизнеса, както и от изграждането на технологични екосистеми, които да подпомагат предприятията при разработването и внедряването на иновативни решения.

В заключение Иван Василев запозна делегацията с научния и технологичния потенциал на България и приоритетите на страната за подкрепа на иновационната екосистема.

На срещата присъства и заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова. По-късно тя участва и в семинар за възможностите за сътрудничество между българския бизнес и UNIDO. Форумът беше организиран в София от Министерството на външните работи и Асоциацията на индустриалния капитал в България.