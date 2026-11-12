Строителната камара настоява да отпадне забраната за плащания в брой в сектора

Камарата на строителите в България (КСБ) настоява да отпадне пълната забрана за плащания в брой в строителния сектор, предвидена в преходните и заключителните разпоредби на внесените от правителството промени в Закона за хазарта. Браншовата организация е изпратила становище до депутатите от бюджетната и регионалната комисия в Народното събрание, информираха оттам.

Забраната предвижда да не се допускат плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни и монтажни дейности, доставка на строителни материали, техника и оборудване, както и за предоставяне на свързани с тях услуги. Ограничението обхваща и частичните плащания, както и авансовите вноски.

Текстът е включен в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за изменение на Закона за хазарта, с който се предлага промяна и в чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

От КСБ заявяват, че подкрепят усилията за ограничаване на сивата икономика, но смятат, че това трябва да става чрез добре обмислени, пропорционални и ефективни мерки. Според организацията не е обосновано забраната да обхваща всички услуги, свързани със строителната дейност, включително рутинни и незначителни по мащаб работи, без това да е подкрепено с пазарни, икономически или други аргументи.

От браншовата камара определят като особено обезпокоително обстоятелството, че ограничението се отнася единствено до строителните предприятия, изпълнителите и подизпълнителите. В мотивите към законопроекта, посочват от КСБ, не е обяснено защо именно строителството е избрано като единствен сектор, за който да бъде въведен подобен режим.

Според организацията не са представени и данни, които да доказват, че строителният бранш създава по-висок риск от останалите отрасли на икономиката или че има необходимост от специално и по-строго третиране на сектора.

В становището се посочва още, че мотивите към законопроекта създават презумпция, че икономическите и финансовите операции в строителния бизнес са лишени от необходимата прозрачност и проследимост. От КСБ определят подобно предположение като най-малкото недоказано.

Според камарата предвидената мярка поставя строителния бизнес в по-неблагоприятно положение спрямо останалите икономически субекти и създава предпоставки за неравнопоставеност между отделните стопански сектори, без да има обективно и публично обосновано основание за това.

От организацията смятат, че така формулираната регламентация на практика дискриминира доставчиците на строителни услуги спрямо останалите участници в пазарните отношения, без да е посочен ясен и обективен критерий за необходимостта от подобно законодателно решение.