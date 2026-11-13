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Международна организация по миграция мисия за България обявява публична покана за избор на изпълнител advertorial icon

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С предмет "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Сигурни зони в РПЦ гр. София и РПЦ гр. Харманли“ по проект BG65AMPR001-1.003-0002-C01 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ договор №812108-31/20.06.2025г., финансиран от Програма на България по ФУМИ 2021 – 2027 г. с финансовата подкрепа от ЕС и бюджета на Република България

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 24.11.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

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