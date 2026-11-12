Мария Лазарова ще ръководи бизнеса на Монделийз в още осем държави от Балканите

Мария Лазарова разширява своята отговорност, като към позицията си на директор Монделийз България добавя нова роля и отговорности, свързани с бизнеса на компанията в източноадриатическите пазари.

Разширяването на ролята е естествено продължение на доказаните лидерски качества и постигнатите резултати на Мария в рамките на Монделийз Интернешънъл. В позицията си на директор на Монделийз България, тя успешно развива бизнеса, продажбите и стратегическото позициониране на продуктовите категории на българския пазар. Сега, нейната експертиза ще обхване и портфолиото от пазари, сред които Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово и Албания.

Мария Лазарова притежава над 20 години опит в Монделийз Интернешънъл, натрупан в разнообразни търговски и стратегически позиции. Сред тях са търговски директор България, търговски мениджър за Сърбия и Босна и Херцеговина, както и мениджър „Планиране на категориите и активациите" за Югоизточна Европа. Именно този мултипазарен опит допълва решението тя да поеме новата разширена роля.

„Новите отговорности на Мария са признание за нейното последователно представяне и способността й да постига резултати в различните пазарни контексти. Убеден съм, че под нейното ръководство бизнесът на компанията в източноадриатическите пазари ще продължи да се развива устойчиво и в съответствие с нашата стратегия Snacking Made Right," споделя Ивo Найденов, вицепрезидент и генерален мениджър на Монделийз Интернешънъл за Гърция, Кипър, Румъния, България и Източна Адриатика.

Българското дружество и източноадриатическите пазари са част от бизнеса на Монделийз Интернешънъл в Югоизточна Европа, заедно с Румъния, Гърция и Кипър.

Мария Лазарова разширява своята отговорност, като към позициятаси на директор Монделийз България добавя нова роля и отговорности, свързани с бизнеса накомпанията в източноадриатическите пазари.Разширяването на ролята е естествено продължение на доказаните лидерски качества ипостигнатите резултати на Мария в рамките на Монделийз Интернешънъл. В позицията си надиректор на Монделийз България, тя успешно развива бизнеса, продажбите и стратегическотопозициониране на продуктовите категории на българския пазар. Сега, нейната експертиза щеобхване и портфолиото от пазари, сред които Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина,Черна гора, Северна Македония, Косово и Албания.