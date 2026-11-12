2 млрд. евро помощ за скъпия ток за бизнеса, ще има и за домакинствата на газ

Интензитетът на помощта за енергоемките производства ще се вдигне от 50% на 70%

15 евро на мегаватчас допълнително ще получи пък бизнеса заради високите сметки на ток

Битовите потребители на газ също ще получат компенсация заради високите цени. 10 млн. евро общо са предвидени за тази помощ, а индивидуалната ще бъде в размер на половината от разликата между регулираната цена на газа и прогнозната. Тя ще важи от ноември до март.

15 евро на мегаватчас допълнително ще получи пък бизнеса заради високите сметки на ток. Това означава, че при средна месечна цена от над 180 евро на борсата към и сега полагащите се 80% от горницата ще се добавят тези 15 евро. Това на практика е по-ранно авансово изплащане на част от компенсацията, дължима през юли, и то ще бъде приспаднато при изравнителните сметки.

Вече е задействана и процедурата с ЕК интензитетът на помощта за енергоемките производства да се вдигне от 50% на 70%. Това е максималният размер, допустим от Европейската комисия.

Общият пакет мерки е на стойност 2 млрд. евро. Това обявиха на съвместен брифинг министрите на икономиката Александър Пулев и на енергетиката Ива Петрова след среща с работодателските и синдикалните организации.

1,5 млрд. евро ще дойдат от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", а останалите - от ББР. Именно те ще се използват за допълнителните 15 евро за мгвтч, както и за домакинствата. Отделно ще бъдат разработени още 2 програми за бизнеса.

Помощите за бизнеса вероятно ще бъдат изплатени с фактурите за декември, но ще важат и за октомври и ноември.

Миналата седмица министър Петрова проведе среща с бизнеса. На нея е постигнато съгласие с октомврийските фактури да се получи компенсация за използваната електроенергия в размер средно около 40-41 евро/МВтч.

Изключението се прави, тъй като през миналия месец цените на тока бяха много високи и достигнаха до 222 евро за мегаватчас. Правилото е, че ако цената на сегмент „Ден напред" на борсата надхвърли 180 евро за мегаватчас, се предоставя междинна компенсация в размер на 80% от разликата над тази сума.

Освен това За да се промени обаче трябва да се поиска изменение на нотификацията.

Според действащата в момента програма за енергоинтензивните производства в сектори като металургия, добивна, химическа, машиностроителна и фармацевтична промишленост да покриват всеки месец 50% от разходите им за ток, когато средномесечните борсови цени надхвърлят 50 евро за мегаватчас в периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г. Фирмите са задължени да инвестират половината от получената сума в енергийна ефективност.

Компенсациите се предоставят от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който се пълни с целеви вноски от производителите и търговците на електроенергия.

За останалия бизнес се компенсират 80% от разходите за ток, направени при цени над 122 евро за мегаватчас. Правителството на Румен Радев обаче промени срока за изплащане - не на всеки месец, а еднократно след юни 2027 г., когато изтича срокът за подпомагане.

Бизнесът обаче не е съгласен и настоява да се върне месечното изплащане.