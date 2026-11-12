Пеев: В 4 държавни институции има дежурни и информация за пътищата. Няма протоколи как да се действа

Министърът на транспорта направи аналогия с нормите в авиацията, в които е разписано кой как действа и това се тренира до автоматичност и позволява вземане на решения на момента

В четири институции има дежурни, които наблюдават ситуацията на пътя – в центъра на ТОЛ управлението, в МВР, в АПИ, както и на телефон 112. Навсякъде има определена информация, но няма протоколи как да се действа. Веригата за синхронизирането ѝ е тежка и ако дежурният трябва да предприеме действия, са му нужни куп разрешителни.

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в транспортната комисия на парламента. Той припомни, че идва от сектора на управлението на въздушния трафик. „Във въздуха при ситуации натискаш едно копче и този, който отговаря, реагира на момента и взема решение."

Системата за безопасност в транспорта си има правила, но тя е толкова разпокъсана, че десетки институции отговарят за нея, без да знаят как да действат при толкова голям обем информация. Няма и протоколи за нейното разпространение, допълни той.

Пеев на няколко пъти повтори, че са нужни протоколи, отново правейки аналогии с авиацията, където действията по определени правила са автоматизирани, защото е необходима бърза реакция.

Той заяви, че хората искат бързи резултати, но смята, че това е невъзможно и трябва да се работи упорито. Ако се предприемат само кампанийни мерки и се реагира единствено когато нещо се случи, няма да има резултати. Създаването на такава огромна система, която да работи синхронизирано, няма да стане за един миг.

„Дали някаква поръчка е обявена, прекратена – тя добавя тежест в процеса, но ако не решим проблема, няма да има резултати. Питате ме кой носи отговорност. За да я носи някой, трябват правила. Всички, които сме тук, всички десетки хиляди хора от всички институции, които отговарят за пътната безопасност, носят отговорност за годините назад. Но ако искаме видими резултати, ако не подобрим пътната инфраструктура, а системата за безопасност не направим системна и подредена, независимо от партийната принадлежност и от участието в неправителствени структури, няма да има ефект." Той се обърна към депутатите: „Добре сте дошли да помагате."

В отговор на депутатски въпрос Пеев коментира, че агенцията „Автомобилен транспортен оператор" още не е създадена. Сроковете за изграждането на дигиталното ядро и за самото ѝ функциониране са в различни тримесечия на следващата година. Затова въпросът е какво ще се прави през предстоящия зимен сезон.

Без да носи отговорност за движението по пътищата, транспортният министър заяви, че сам си е възложил и в координация с колегите си от МВР и МРРБ е свикал среща с представители на институциите, които отговарят за пътната безопасност. Както „24 часа" вече писа, те имат една седмица, за да представят мерки, които да синхронизират действията им по отношение на информацията за състоянието на пътищата и реакцията спрямо нея.

Колкото до бъдещата агенция, тя не е мегаструктура, а минидигитална дирекция – дигитално ядро, което да преодолее разпокъсаността на информацията, с която държавата разполага. Тъй като тя е много, изкуствен интелект ще пренасочва информационни пакети към институциите, които трябва да реагират адекватно – било на пътя, било от центрове.

След обработването на информацията тя ще бъде разпределяна до съответните организации. МВР ще отговаря само за контрола на пътя – скорост, нарушения на правилата, мъгла, подвижни знаци и т.н. МРРБ е стопанинът на пътя и ще отговаря за условията и поддръжката му. Министерството на транспорта поема синхронизирането на информацията, обучението и квалификацията на шофьорите, контрола на транспортните компании и т.н. Трите институции ще си разпределят отговорностите за пътната безопасност съгласно делегираните им функции. Министърът заяви, че получаването на информация трябва да бъде разписано с ясни протоколи за действие.

Той заяви, че очаква от депутатите, които трябва през първото тримесечие на следващата година да гласуват законовите промени, воля да го направят, както и критичност.